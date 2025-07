La Promessa anticipazioni: Catalina vuole lasciare la tenuta, ecco perché

Propositi di partenza nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa. Delusa dall’ennesimo imbroglio che la matrigna Cruz Ezquerdo (Eva Martin) ha teso ai suoi danni, Catalina de Lujan (Carmen Asecas) ventilerà l’ipotesi di lasciare la tenuta per un po’ di tempo, ma alla fine lo farà davvero? Cerchiamo di scoprirlo insieme…

La Promessa, news: Pelayo racconta tutta la verità a Catalina

Dopo averla abbandonata a pochi minuti dalle loro nozze, poiché incapace di crescere come suo il figlio che aspetta da Adriano Garcia (Ibrahim Al Shami), Pelayo Gomez de la Serna (Michel Tejerina) troverà il modo di avere un ultimo faccia a faccia con Catalina e le confesserà di essere arrivato, per la prima volta, a La Promessa su esplicita richiesta di Cruz, che gli aveva dato il compito di farla innamorare di lui e portarla il più lontano possibile dalla residenza.

Anche se sottolineerà che col tempo ha imparato davvero ad amarla, Catalina non vorrà più saperne di avere a che fare con Pelayo e lo caccerà in malo modo da La Promessa. Dopo ciò, visto che il padre Alonso (Manuel Regueiro) vorrà obbligare il giovane a prendersi le sue responsabilità da genitore, Catalina farà sapere a tutti i Lujan che il figlio che aspetta non è di Pelayo…

La Promessa, trame: la gravidanza di Catalina preoccupa Alonso e Cruz

Anche se sgancerà la bomba, Catalina si rifiuterà di fare ad Alonso e soprattutto a Cruz il nome del padre del bambino. Dando sfoggio della sua evidente cattiveria, la Ezquerdo inizierà dunque a sperare che Catalina venga coinvolta in un incidente che ponga fine alla sua gravidanza perché, a suo dire, soltanto in quel modo il nome dei Lujan non verrà coinvolto in un nuovo scandalo.

Nel frattempo, Manuel (Arturo Garcia Sancho) non farà fatica a intuire che è Adriano il padre del bimbo di Catalina e le prometterà di mantenere la completa riservatezza sulla questione, memore di come i suoi genitori abbiano posto ostacoli alla sua relazione con Jana Exposito (Ana Garces), ormai prossima al matrimonio…

La Promessa, spoiler: Catalina vuole lasciare la tenuta

In ogni modo, visto che farà fatica a rapportarsi con Cruz dopo ciò che le ha fatto, Catalina sentirà che è arrivato il momento di allontanarsi da La Promessa. Proprio per questo, la Lujan confiderà a Manuel e poi alla cuoca Simona (Carmen Flores Sandoval) che sta pensando di trascorrere un tempo a casa della zia Clara, dove potrà portare al termine, senza alcun tipo di stress, la sua gravidanza.

Tuttavia, Catalina rassicurerà Manuel e gli dirà che prima assisterà al suo matrimonio con Jana, proprio perché vorrà celebrare insieme la vittoria del loro amore. Un evento, quello delle nozze, che invece Cruz vorrà assolutamente evitare, ma ci riuscirà?