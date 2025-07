Ritorno a Las Sabinas, anticipazioni 10 luglio 2025

Anticipazioni e trama puntata Ritorno a Las Sabinas di giovedì 10 luglio 2025

Un evento imprevisto e straordinario sconvolge la tranquillità della famiglia Molina, lasciandola completamente spiazzata. Il ritorno di Laura non è solo un momento di profondo turbamento per loro, ma anche per l’intera comunità di Manterana.

A fronte di questa inattesa sorpresa, Gracia e Paloma mostrano reazioni diametralmente opposte. Le parole di Laura sul periodo trascorso lontano e sulla sua vita in questi anni suscitano confusione e agitazione tra tutti i presenti. Nel frattempo, Emilio e Paca si ritrovano faccia a faccia con il loro passato sentimentale, riaccendendo emozioni sopite. E mentre la famiglia cerca di elaborare quanto accaduto, Tano intravede un'opportunità e cerca di sfruttare la situazione a proprio vantaggio…