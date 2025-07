Ritorno a Las Sabinas, anticipazioni 2 luglio 2025

Anticipazioni e trama puntata Ritorno a Las Sabinas di mercoledì 2 luglio 2025

Lucas torna a casa dopo essere stato liberato. Gracia si dirige da Paca per cercare di riottenere le terre che aveva ceduto per pagare il riscatto, ma si scontra con un netto rifiuto. Nel frattempo, Alex si reca da Tano per sollecitare l'intervento del Comune contro il progetto minerario di Paca Utrera, accusandola inoltre di essere responsabile della morte di Oscar. Tano, però, gli suggerisce di rivolgersi direttamente alla Guardia Civile…