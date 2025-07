Ritorno a Las Sabinas, anticipazioni 21 luglio 2025

Anticipazioni e trama puntata Ritorno a Las Sabinas di lunedì 21 luglio 2025

Le tensioni tra Tano e Gracia mettono in crisi il loro matrimonio, mentre lei e Miguel si trovano a dover affrontare ciò che è accaduto tra loro prima delle nozze. Nel frattempo, Lucas e Lucía escogitano un modo per superare l’ostacolo che impedisce loro di vivere la relazione che desiderano. La notizia della gravidanza di Esther si diffonde rapidamente, e Tomás, a El Acebuche, deve confrontarsi con i sentimenti profondi che prova per lei. Paca, intanto, viene a conoscenza di un segreto significativo riguardante sua figlia.

Preoccupata per Tano, Gracia ha un acceso confronto con Miguel e, come gesto d'amore verso il marito, prende una decisione cruciale sul loro futuro. Esther, appoggiata da Paca, sceglie di continuare a portare avanti la sua bugia. Nel frattempo, il ritrovamento del cadavere di una senzatetto getta nel panico Paloma, che si impegna a scoprire la sua identità per paura che possa trattarsi di María. Intanto, Manuela torna al lavoro e incontra nuovamente Daniel, mentre Wilson riesce a convincere Emilio a riflettere più attentamente sui suoi sentimenti…