Ritorno a Las Sabinas, anticipazioni 8 luglio 2025 (su Rai 2)

Anticipazioni e trama puntata Ritorno a Las Sabinas di martedì 8 luglio 2025

Emilio rivela a Trini di essere responsabile della morte di Oscar Egea, ma la donna non vuole credergli finché non scopre il sangue sulla zappa che appartiene a Don Emilio. Silvia, intanto, invita Emilio a mettere da parte i conflitti e fare pace, considerando che ora condividono un nipote. Manuela è divisa tra l’amore che prova per Dani e le emozioni che nutre nei confronti di Alex. Tano tenta di convincere Gracia a non lasciare Manterana e le confida i suoi sentimenti.

Don Emilio prende la decisione di costituirsi per l’omicidio di Oscar Egea, mentre Manuela trova indizi importanti a Las Sabinas. Preoccupato che la situazione possa precipitare, Miguel consiglia a Lucas di trascorrere qualche giorno a El Acebuche insieme a Julia, garantendogli il suo sostegno. Nel frattempo, Gracia, ancora incerta sul destino della sua relazione con Tano, gli chiede di trovare un avvocato per aiutare suo padre. Seguici su Instagram.