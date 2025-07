Ritorno a Las Sabinas, anticipazioni dal 14 al 18 luglio 2025 (Rai 2)

Anticipazioni settimanali puntate Ritorno a Las Sabinas da lunedì 14 a venerdì 18 luglio 2025

Laura racconta la sua versione dei fatti alla polizia, che decide di procedere con la riesumazione della salma. Nel frattempo, Emilio la porta a Casa Larrea, dove insieme a Silvia riaffiorano i ricordi dei tempi passati. Tuttavia, Laura comincia a manifestare alcuni vuoti di memoria. Intanto, Miguel supplica Gracia di non accettare la proposta di matrimonio di Tano, mentre Silvia affronta Paca in un duro faccia a faccia. Manuela, dal canto suo, inizia a dubitare del sacrificio che Álex è pronto a compiere.

Gracia discute della proposta di Tano con i suoi cari, ricevendo quasi da tutti un incoraggiamento. Miguel, invece, tenta di ricucire il rapporto col fratello e, insieme a Esther, cerca di avere un figlio. Intanto, Paca si fa da parte e chiede scusa a Silvia. Álex, ancora incapace di perdonare Emilio per il suo ruolo nella morte di Óscar, mentre quest’ultimo confessa a Laura i sentimenti che ha sempre provato per lei.

Paca, mossa da sentimenti repressi, confessa a Laura ciò che prova, ricevendo però una risposta inattesa. Emilio spera di ricostruire il rapporto con l’ex moglie, mentre Tano e Gracia annunciano ufficialmente il loro fidanzamento. Il pranzo organizzato da Esther per festeggiare l’evento viene però interrotto dall’arrivo di un ospite a sorpresa. Intanto, gli ambientalisti legati a Óscar presentano ricorso contro il progetto di scavi di Paca.

Laura convince Paca a uscire dai suoi schemi e ad aiutare Gracia e Las Sabinas, scelta che finirà per minare il loro rapporto e il futuro degli scavi. La direzione che Paca decide di dare al progetto indispettisce anche Tomás. Tano cerca di scoprire da Silvia il vero motivo del suo allontanamento da Paca, ma su Manterana incombe un nuovo, inatteso dramma.

Manuela è distrutta dalla morte di Álex. Núñez avvia un’indagine che conduce rapidamente a un sospettato ben noto in paese. Prima della tragedia, Álex aveva posto a Miguel una domanda che lo aveva spinto a riflettere sul suo ruolo a El Acebuche. Mentre Paca vive serenamente la sua relazione, Laura si trova davanti a una scelta difficile tra lei ed Emilio, consapevole che la sua decisione cambierà il destino di tutti.

Miguel, convinto dal racconto di Jiménez sull’avvelenamento della riserva di Las Sabinas, prende una decisione drastica che coinvolge Paca. Nel frattempo, una disperata Pilar tenta di ricattare Paca per ottenere aiuto e fuggire insieme al marito. Laura riceve intanto una telefonata misteriosa che porta Emilio a nutrire nuovi sospetti su di lei.

Con Esther, Miguel e Lucia in partenza da El Acebuche, a Paca resta soltanto Laura. Tuttavia, le sorelle Molina vogliono che la madre resti a Las Sabinas. Emilio, invece, soffre nel vedere la storia ripetersi. Intanto, l’arresto di Jiménez non riesce a portare conforto a Manuela, ancora devastata dalla perdita dell’uomo che amava.

Si avvicinano le nozze di Gracia e Tano, previste tra due giorni. Durante i preparativi, Miguel scrive un discorso che però lo porta a fare i conti con i suoi veri sentimenti per Gracia. Le sorelle Molina e Miguel fondano intanto la cooperativa Ecorana.

I preparativi proseguono serenamente, ma Tomás, nel tentativo di recuperare terreno con Paca, sorprende Gracia e Miguel uscire dalla cooperativa visibilmente scossi. Nel frattempo, Richi, deciso a fare sul serio con Paloma, inizia a sospettare che la donna non provi gli stessi sentimenti.

Il giorno delle nozze, Tano scompare. La preoccupazione cresce in entrambe le famiglie, soprattutto in Miguel, consapevole che il fratello ha scelto di non presentarsi a causa di una lite per Gracia. Paloma, nel frattempo, si ritrova con Wilson, mentre Emilio si confida con Silvia, rievocando insieme i vecchi tempi e criticando Paca, che medita di presentarsi al matrimonio come accompagnatrice di Laura. Intanto, Esther dà a Miguel una notizia del tutto inattesa…