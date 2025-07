Tempesta d’amore: Alexandra si riavvicina a Christoph ed esplode il triangolo con Tom! | Anticipazioni italiane

Se pensavate che tra Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer) e Christoph Saalfeld (Dietrich Bach) fosse finita per sempre, dovrete presto ricredervi! Nelle puntate italiane di Tempesta d’amore in arrivo dopo la pausa estiva, assisteremo infatti ad un clamoroso riavvicinamento destinato a far esplodere un triangolo dalle tinte molto fosche… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe in onda in Italia a settembre su Rete 4!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Alexandra e Tom in crisi

Dopo la scoperta dell’avventura di Christoph con Yvonne (Tanja Lanäaus), Alexandra ha preso una decisione drastica: troncare ogni rapporto sia con il compagno con la sua (ex) migliore amica, per poi voltare pagina iniziando un nuovo capitolo. Un capitolo il cui titolo è “Tom Dammann”!

Arrivato a Bichlheim proprio al momento giusto, il giovane e affascinante chauffeur ha infatti saputo dare alla donna quello di cui quest’ultima aveva bisogno, finendo per farla innamorare. Nei prossimi appuntamenti, però, l’immagine di principe azzurro senza macchia inizierà pian piano ad incrinarsi…

Grazie a Christoph, Alexandra si renderà infatti conto che il suo amato ha sfruttato il proprio legame sentimentale con lei per prendersi delle libertà a dir poco sconveniente coi propri colleghi. E a quel punto il rapporto tra i due innamorati comincerà a scricchiolare…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Alexandra si riavvicina a Christoph

Dopo un acceso litigio, la Schwarzbach e Dammann proveranno a riappacificarsi. Non ci vorrà però molto prima che tra loro ricomincino le discussioni. Una tensione che verrà ulteriormente esacerbata dal rifiuto da parte della donna di andare a convivere con il suo giovane fidanzato.

Ebbene, sarà proprio in questa complessa situazione che si inserirà Christoph! In crisi con Tom, Alexandra finirà infatti per riavvicinarsi al suo ex, rendendosi conto di avere ancora un legame profondo con quest’ultimo. E, inutile dirlo, lui non si lascerà sfuggire l’occasione…

Sarà così che esploderà una nuova fase del triangolo sentimentale tra Alexandra, Tom e Christoph. Una storyline che con il passare del tempo finirà per tingersi di nero… Sarà questa una delle trame centrali delle puntate di Tempesta d’amore in onda a settembre, dopo la fine della pausa estiva della soap! Seguici su Instagram.