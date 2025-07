Un posto al sole: Alberto querela Ferri! Gennaro in un vicolo cieco? | Anticipazioni

A Un posto al sole, Gennaro Gagliotti (Carlo Caracciolo) ha ormai conquistato tutto il conquistabile, compreso l’ambìto ruolo di amministratore dei Cantieri. Ma aumenta l’odio nei suoi confronti, tanto che diversi personaggi della soap inizieranno ad agire contro di lui in modo più deciso.

Upas news: Michele cerca un indizio contro Gagliotti

Avrete già notato che Elena (Valentina Pace), che inizialmente si era lasciata un tantino fuorviare da Gennaro, ora ha accettato di andargli contro e inciterà sempre di più Michele (Alberto Rossi) a svolgere la sua inchiesta. E lo stesso Michele, pieno di ulteriori sospetti dopo uno “strano incidente” che metterà a rischio la vita di Agata Rolando (Maria Cristina Mastrangeli), cercherà disperatamente un indizio che lo aiuti a far luce sulla sparizione di Assane.

In tutto questo, Gagliotti inizierà a capire di aver intrapreso un cammino pericoloso, tanto che la messa in onda di una trasmissione di Michele gli farà letteralmente perdere il controllo. E non è ancora nulla, aspettate e vedrete!

Trame Un posto al sole: Elena a Filippo, “non abbandonare tuo padre!”

Continuerà intanto l’agitazione di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano) riguardo alla situazione complicata che i due si trovano ad attraversare. In più, il tycoon dovrà anche vedersela con Alberto (Maurizio Aiello): provocato da quest’ultimo, Ferri finirà per perdere il controllo e aggredirà Palladini. Marina temerà subito che questo colpo di testa possa produrre qualche ulteriore guaio, e avrà ragione: una querela non tarderà ad arrivare!

Insomma, nelle prossime puntate di Upas il clima sarà tutt’altro che idilliaco e a un certo punto Elena si vedrà costretta a rivolgere un accorato appello a Filippo (Michelangelo Tommaso) affinché quest’ultimo non abbandoni suo padre in questo periodo così difficile. Quale sarà la risposta? Seguici su Instagram.