Un posto al sole, anticipazioni 9 luglio 2025: Roberto perde la calma con Alberto

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda mercoledì 9 luglio 2025

Gennaro (Carlo Caracciolo) assume progressivamente il controllo dei Cantieri, spingendo Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano) a optare per un confronto diretto con lui.

Ferri, stuzzicato da Alberto Palladini (Maurizio Aiello), perde la calma reagendo in modo impulsivo. L’apprensione e il coinvolgimento emotivo di Viola (Ilenia Lazzarin) per lo stato di salute di Eugenio (Paolo Romano) mettono in luce il forte legame affettivo che continua a unirli.

Mariella (Antonella Prisco) e Guido (Germano Bellavia) sembrano sempre più incerti sul loro futuro, lasciando Lollo in una posizione delicata, rischiando di essere quello che soffre maggiormente a causa della loro indecisione sentimentale…