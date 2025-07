Un posto al sole: Damiano bacia Rosa (che però parte con Pino?) | Anticipazioni

Nonostante molti dubbi e tentennamenti, a Un posto al sole il futuro lavorativo di Rosa (Daniela Ioia) sembra ormai deciso: la donna, che finora ha assistito Giulia (Marina Tagliaferri) nella gestione quotidiana della Terrazza, ora avrà anche il delicato compito di occuparsi di Luca De Santis (Luigi Di Fiore).

Questo nuovo incarico, come vediamo in questi giorni, richiede anche un confronto con Pino (Antimo Casertano), l’attuale fidanzato di Rosa, ma proprio la vita sentimentale della Picariello sta per riservarle un colpo di coda che potrebbe creare un po’ di confusione…

La prossima settimana, infatti, vedremo Damiano Renda (Luigi Miele) sempre più frustrato: Viola (Ilenia Lazzarin) avrà confermato di voler accompagnare il suo ex Eugenio (Paolo Romano) a Milano per l’operazione a cui quest’ultimo dovrà sottoporsi, cosa che destabilizzerà non poco il poliziotto.

Da quello che si evince, la “destabilizzazione” sarà davvero notevole, visto che Renda – come confermano le anticipazioni – “farà un gesto impulsivo ed azzardato nei confronti della sua ex“. Semplificando il concetto, Damiano bacerà Rosa!

Come reagirà lei? Quel che è certo è che il bacio “farà effetto” alla nostra Rosa, proprio nel momento in cui – sul finire della stagione – si appresterà a partire per le tanto agognate vacanze con il suo Pino. La partenza ci sarà egualmente? E questo bacio con Damiano avrà un peso in futuro? Con la ripresa di Upas – che si fermerà l’8 agosto tornando in onda il 25 – ne sapremo sicuramente di più… Seguici su Instagram.