Un posto al sole: Gianluca vaga per Napoli, cosa gli è successo? | Anticipazioni

L’aiuto fornito a Luca De Santis (Luigi Di Fiore) nel momento del maggior bisogno di quest’ultimo non termina il ritorno a Un posto al sole di Gianluca Palladini (Flavio Gismondi). Al termine della prossima settimana, infatti, Alberto (Maurizio Aiello) vedrà Luca e gli racconterà di come sta andando il suo rapporto col figlio maggiore, ciò mentre inizieremo a notare qualcosa di strano…

Nei dettagli, scopriremo che Gianluca è stranamente tornato a Napoli e che le sue condizioni di salute non sono propriamente ottime. Il giovane si starà trascinando da una parte all’altra della città, fino a quando non avrà a che fare con Rossella (Giorgia Gianetiempo), la quale si ritroverà a gestire una situazione piuttosto complicata.

Quello che lì per lì premerà maggiormente al Palladini junior è di non far sapere di lui a Luca, ma non sarà accontentato (anche per via di circostanze un po’ casuali): alla fine Gianluca e Luca si ritroveranno ancora una volta e così De Santis – insieme a Giulia (Marina Tagliaferri) – apprenderà ciò che è successo al suo giovane amico.

Cosa sarà dunque accaduto? Lo scopriremo con la messa in onda ma quel che sarà chiaro fin da subito è che i rapporti tra Gianluca e Alberto non sono tuttora migliorati; nonostante ciò, il ragazzo sente tanto la mancanza del padre della sua vita. Sarà il momento giusto per un “ammorbidimento”? Seguici su Instagram.