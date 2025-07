Un posto al sole: Giulia fa a Rosa una proposta spiazzante! | Anticipazioni

A Un posto al sole, prosegue il lento ma inesorabile sviluppo della malattia di Luca De Santis (Luigi Di Fiore), con Giulia (Marina Tagliaferri) che cerca e cercherà disperatamente un modo affinché il suo amato possa continuare a vivere insieme a lei.

Nelle prossime puntate della soap, la Poggi penserà di aver trovato una soluzione installando una telecamera di sorveglianza attraverso cui poter controllare le uscite di Luca quando lei non c’è. Questa decisione sembrerà in grado di allentare un po’ la tensione e, anzi, tra non troppe puntate De Santis riuscirà anche ad affrontare un’emergenza sorta improvvisamente. Ciò illuderà Giulia sul fatto che il progredire della malattia sia più lento del previsto, poi però succederà qualcosa che distruggerà sul nascere tale “sicurezza”.

Sta di fatto che Giulia continuerà a non voler lasciare Luca in balia di una struttura “estranea” e a quel punto avrà un’idea destinata – eventualmente – a coinvolgere pesantemente un altro personaggio: le anticipazioni ci dicono solamente che la nostra Giulia farà a Rosa (Daniela Ioia) una proposta spiazzante, da cui la Picariello uscirà piuttosto turbata tanto da dover valutare gli aspetti positivi e negativi della faccenda.

Al momento non ci sono spoiler più precisi a riguardo ma… quale potrebbe essere la proposta che Giulia farà a Rosa? Che sia quella di diventare – al momento opportuno – la "badante" di Luca? Ancora pochi episodi e lo sapremo con certezza…