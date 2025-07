Un posto al sole: l’idea di Viola… non piace a nessuno? | Anticipazioni

A Un posto al sole, come già sappiamo, il precipitare delle condizioni di salute di Eugenio Nicotera (Paolo Romano) porterà Viola Bruni (Ilenia Lazzarin) a una clamorosa decisione… che però potrebbe produrre qualche problemino non previsto!

La nostra protagonista, come già sappiamo, nutre tuttora un misto di affetto e sensi di colpa nei confronti del suo ex e, quando quest’ultimo preferirà affrontare l’intervento chirurgico di by pass a Milano, lei si dichiarerà disposta a seguirlo pur di non lasciarlo solo!

Quest’intenzione dovrà ovviamente essere comunicata all’attuale boyfriend di Viola. Ci siamo già chiesti come la prenderà Damiano (Luigi Miele) e a tal proposito le anticipazioni parlano di una “freddezza” che si instaurerà tra la Bruni e il poliziotto. Colpa della volontà di prendersi cura di Eugenio? Lo scopriremo tra qualche puntata…

Peraltro, anche il diretto interessato potrebbe riservare un piccolo colpo di scena: sembra proprio che, quando Viola dirà a Nicotera che vuole accompagnarlo, il magistrato non reagirà esattamente nel modo auspicato.

Reazioni spiazzanti in arrivo, dunque? Quel che è certo è che a un certo punto anche mamma Ornella (Marina Giulia Cavalli) inizierà ad avere qualche dubbio e chiederà alla figlia quali siano i suoi reali sentimenti. Una domanda, pare, che infastidirà non poco Viola…