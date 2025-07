Un posto al sole: Renato ci prende gusto con l’intelligenza artificiale! | Anticipazioni

È l’argomento del giorno, o forse del mese, dell’anno e del decennio… e Un posto al sole ovviamente è anche stavolta sul pezzo! La soap partenopea di Rai 3 ci ha finora mostrato il lato negativo delle tecnologie troppo invasive, mettendo in scena la storia di Jimmy (Gennaro De Simone) che si faceva eccessivamente aiutare nei compiti dall’intelligenza artificiale. Stavolta, invece, la trama “futuristica” sarà molto più leggera…

Eh sì, in un periodo in cui andiamo incontro a storyline piuttosto drammatiche c’è bisogno di un “contraltare”, e prossimamente sarà Renato Poggi a farci fare un sorriso. Il personaggio interpretato da Marzio Honorato, infatti, inizierà ad avere a che fare con l’intelligenza artificiale utilizzata a casa da Niko (Luca Turco) e Jimmy, fino ad appassionarsi non poco all’argomento!

Insomma, nonno Renato ci prenderà talmente gusto che vorrà anche lui avere una sorta di "assistente" alla quale ordinare tutto quello che vuole! Insomma, come succede a tanti di noi, pare proprio che la domotica stia per entrare in casa Poggi… ma con quali risultati? La sensazione è che ci sarà da divertirsi!