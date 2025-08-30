Anticipazioni Beautiful: nuovi volti nell’autunno americano | Episodi USA

Le prime anticipazioni per le puntate americane di Beautiful del prossimo autunno annunciano una serie di volti nuovi, le cui identità, ovviamente, sono ancora top secret. Vedremo quanti di questi nuovi personaggi saranno innesti a lungo termine e impatteranno davvero sull’ossatura della soap, ma intanto, essendo stati annunciati dagli spoiler ufficiali della produzione, il loro arrivo dovrebbe essere certo e non un fumoso progetto.

Iniziamo con la sezione “young” del cast, che dovrebbe arricchirsi di due personaggi legati in qualche modo ai clan principali di Beautiful. Si tratterà di parenti inventati totalmente ex novo, o qualche bambino attualmente fuori scena tornerà prepotentemente nella vicenda?

La lista sarebbe anche lunga: Logan Knight (figlio di Owen Knight e Bridget Forrester, con quest’ultima che, sempre interpretata da Ashley Jones, dovrebbe continuare ad affacciarsi sulla scena), Dominick Damiano (figlio di Felicia Forrester e Dante Damiano), Rosie Walton (figlia di Amber Moore e Marcus Walton), nonché il mai dimenticato “piccolo Eric” o “piccolo D” (figlio di Deacon Sharpe e Becky Moore, ma cresciuto da Amber Moore, le cui tracce si sono perse attorno al 2010 nella soap cugina Febbre D’Amore). Resta sempre la possibilità di un Douglas Forrester un po’ cresciuto visto l’imminente ritorno (non si sarà se permanente o di breve durata) del padre, Thomas Forrester.

Un altro nuovo volto dovrebbe debuttare anche nella vicenda che vedrà Hope Logan divisa tra l’attuale fidanzato, Carter Walton, e l’ex marito Liam Spencer, tornato alla ribalta. L’avvocato del triangolo continuerà tra l’altro ad essere il destinatario di un sentimento amoroso da parte di Daphne Rose, chimica esperta e amica di vecchia data di Steffy Forrester. Rinomata creatrice di profumi, al punto da essere soprannominata “il naso”, Daphne è tornata a Los Angeles dopo alcuni mesi trascorsi a Parigi per superare la delusione amorosa avuta proprio da Carter. Gli spoiler anticipano che potrebbe emergere una figura del suo passato, destinata ad avere un impatto per diversi personaggi. Si tratterà di un volto inedito o di qualcuno che il pubblico già conosce?

Alcune novità potrebbero riguardare anche Taylor Hayes, puntando a dare nuova linfa al recast con Rebecca Budig: l'attrice ha una premiata carriera nelle soap opera americane alle spalle, tuttavia per ora la sua Taylor è risultata abbastanza trasparente, a causa della sceneggiatura per niente premiante nei suoi confronti. La sua relazione con Ridge Forrester appare più che mai appesa ad un filo che ci si aspetta si spezzerà quanto prima e, a quel punto, potrebbero aprirsi nuove strade per la psichiatra, in direzione di qualcun altro. Si tratterà di uno dei pochi uomini a disposizione sulla scena, oppure avremo a che fare con un personaggio tutto nuovo?