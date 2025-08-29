Anticipazioni If you love, ecco come finisce! | Il FINALE di serie

Finale felice per If You Love, la dizi turca in onda su Canale 5. Nel corso dell’episodio conclusivo, che andrà in onda venerdì 5 settembre, tutti i nodi verranno infatti al pettine e Leyla (Hafsanur Sancaktutan) e Ates Arcali (Kerem Bursin) potranno vivere felici e spensierati il loro amore. Vediamo dunque insieme come si concluderanno tutte le storyline…

If You Love, news: Ateş mette sotto scacco la zia Füsun

Le trame subiranno una veloce accelerata nel momento in cui Ates perderà l’affido temporaneo dei fratelli minori Ilgaz (Lara Aslan), Aydos (Adin Külçe) e Berit (Arven Ece Yavuz) grazie alle losche macchinazioni della zia Füsun (Hatice Aslan) e del fratello maggiore Umut (Aziz Caner İnan). Quando ormai si sarà rassegnato all’idea di aver perso e ventilerà l’ipotesi di trasferirsi nuovamente in Spagna, Ateş scoprirà dunque da Bige (Cemre Ebüzziya) che Fusun ha rubato tutti i bozzetti della defunta madre Jülide.

Neanche a dirlo, tutto ciò causerà una nuova lite con la moglie Leyla, colpevole di averle nascosto del furto dei bozzetti. A quel punto, Ateş si preparerà a partire da solo in terra iberica, concedendo alla moglie il divorzio, ma prima vorrà mettere al sicuro la casa dei moda fondata dai suoi genitori. Proprio per questo, estrometterà Füsun alla stessa, dopo averla accusata di furto, e assegnerà a Umut il ruolo di amministratore delegato.

If You Love, trame: la scoperta di Ilgaz che cambia tutto!

Occhio però al colpo di scena che traghetterà i telespettatori verso il gran finale: Ilgaz si troverà ad ascoltare per caso una conversazione tra Füsun e Umut e scoprirà che l’uomo ha tramato per portare al tracollo l’azienda durante il periodo di gestione di Ateş. Ilgaz si metterà dunque immediatamente in contatto con Ateş e gli svelerà l’arcano, ma lì per lì non sembrerà riuscire a convincerlo a restare in Turchia per affrontare i due parenti.

Si arriverà così al giorno del processo: a sorpresa, Ates si presenterà all’improvviso in aulta e presenterà le varie prove contro il fratello e Füsun! Il risultato: i fratellini verranno nuovamente affidati a lui e Leyla, con la quale non avrà ancora divorziato.

If You Love, spoiler: il gran finale

Leyla e Ateş riprenderanno dunque la loro relazione dal punto nel quale l’avevano lasciata, diventato a tutti gli effetti i tutori legali di Aydos, Berit e Ilgaz. Leyla, tra le altre cose, riuscirà a rappacificarsi definitivamente con la madre Firuze (Esra Kızıldoğan), colpevole di averla abbandonata quando aveva soltanto cinque anni a causa di un uomo violento, mentre Ilter (Serif Erol) accetterà di restare nella villa dei coniugi Arcali come maggiordomo.

Mentre Bige tornerà a Parigi e Umut verrà perdonato da Ateş, a differenza della zia Füsun, Ilgaz e Barış (Durukan Çelikkaya) cominceranno a frequentarsi come due fidanzatini. Una risoluzione felice che coinvolgerà anche Meryem Yunus (Mine Kılıç), che si fidanzerà ufficialmente con l’autista Mert (Özgün Akaçça). E Yakup (Nazmi Kırık)? Anche lui troverà l’amore con la zia di Mert, abbandonando per sempre il “mondo delle truffe”. Insomma, tutto è bene quel che finisce bene… Seguici su Instagram.