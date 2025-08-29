Anticipazioni La forza di una donna: Sarp scopre che Bahar, Nisan e Doruk sono vivi!

Il grande segreto che ha caratterizzato La Forza di una Donna fin dai primissimi episodi sta per essere svelato: tra qualche settimana, Sarp Çeşmeli (Caner Cindoruk) scoprirà infatti nel peggiore dei modi che la prima moglie Bahar (Özge Özpirinççi) e i piccoli Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil) sono ancora vivi. Tale consapevolezza gli farà quindi perdere decisamente il controllo, anche perché capirà di essere stato preso in giro per diverso tempo dal nuovo suocero Suat Nalbantoğlu (Gazanfer Ündüz)…

La Forza di una Donna, news: Sarp e i continui incontri con Enver

In preda ai sensi di colpa per aver abbandonato la sua famiglia dopo l’incidente in mare e l’assassinio di Mert (Eray Cezayirlioğlu), l’ex fidanzato della seconda moglie Piril (Ahu Yağtu), Sarp cercherà più volte di parlare a quattr’occhi con Enver Sarikadi (Serif Arifol) per spiegargli come sono andate realmente le cose. Nel bel mezzo di un confronto, Çeşmeli avrà dunque modo di svelare a Enver che ha saputo delle morti di Bahar, Nisan e Doruk da Şirin (Seray Kaya), raggiunta qualche anno prima da Munir Denizer (Caner Candarlı), l’uomo di fiducia di Suat.

Confuso perché non immaginava minimamente che ci fosse la figlia dietro la menzogna legata alle tre false morti, Enver finirà dunque per contraddirsi più volte durante il confronto con Sarp, tant’è che si lascerà sfuggire che i parenti sono morti in un incidente: un particolare, questo, che non coinciderà con la versione che è stata fornita a Sarp, ossia che Bahar, Nisan e Doruk sono morti in un incendio.

La Forza di una Donna, trame: le contraddizioni di Enver insospettiscono Sarp

Non a caso, date le molteplici contraddizioni di Enver, Sarp non esiterà a fare ancora una volta visita all’uomo in orario notturno. Ad aprirgli la porta sarà però Yeliz (Ayça Erturan), la quale, dato il ricovero improvviso di Bahar in ospedale, riconoscerà il Çeşmeli e lo inviterà “cordialmente” ad andarsene sostenendo che i suoi zii non sono in casa.

Non convinto, Sarp andrà dunque nel retro dell’abitazione e vedrà giocare lì il piccolo Doruk, ossia lo stesso bambino che, qualche settimana prima, l’aveva chiamato papà all’uscita dall’ospedale. Visto che nelle vicinanze di Doruk ci sarà anche Nisan, Çeşmeli verrà dunque colto dal sospetto che i due bambini possano essere i suoi figli e, in preda allo choc più totale, vorrà appurare la situazione…

La Forza di una Donna, spoiler: Sarp scopre che Bahar, Nisan e Doruk sono ancora vivi!

Possiamo anticiparvi che, con una pala in mano, Sarp si recherà alle presunte tombe di Bahar, Nisan e Doruk. Agendo in tale modo, l’uomo scoprirà che al loro interno non ci sono i corpi dei suoi familiari, ma andrà incontro anche ad un’amare sorpresa: troverà infatti il corpo senza vita della madre Jülide (Şebnem Köstem).

Certo fino a quell’istante che la madre fosse semplicemente fuggita, Sarp capirà che dietro tutto quanto c’è Suat. Ormai certo dell’ipotesi che Bahar, Nisan e Doruk siano vivi, Çeşmeli si presenterà quindi dal suocero armato di pistola per minacciarlo affinché gli riveli dove sono i suoi familiari.

Uno scontro che però non avrà l'esito sperato visto che, dopo averlo picchiato, Sarp non riuscirà a far parlare Suat (che si dichiarerà estraneo al fatto) e dovrà fuggire per non essere preso dagli uomini del Nalbantoğlu. Sarp si darà quindi alla fuga, anche se ormai il "vaso di Pandora" sarà stato completamente scoperchiato…