La Forza di una Donna: c’è Şirin dietro il grande inganno a Sarp! | Anticipazioni

Tutti i nodi stanno per venire al pettine nel corso delle prossime puntate de La Forza di una Donna: i telespettatori avranno infatti il modo di scoprire che è a causa di Şirin Sarıkadı (Seray Kaya) che Sarp Çeşmeli (Caner Cindoruk) si è convinto della morte di Bahar (Özge Özpirinççi) e dei piccoli Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil). Tale svolta genererà diverse dinamiche nella dizi turca…

La Forza di una Donna, news: Sarp si sente in colpa nei confronti di Bahar

La trama comincerà a prendere il via in seguito all’infarto di Enver Sarıkadı (Şerif Erol). Nonostante i “consigli” della nuova moglie Pırıl (Ahu Yağtu), che non vorrà che si rechi dalla sua “prima” famiglia per paura che scopra che Bahar e i figli sono ancora vivi, Sarp si lascerà prendere dai sensi di colpa e vorrà spiegare allo stesso Enver perché, circa quattro anni prima, è sparito nel nulla in seguito all’incidente in mare.

Già turbato dall’improvvisa sparizione della madre Jülide (Sebnem Köstem), che in realtà sarà morta anche se Piril e il suocero Suat (Gazanfer Ündüz) glielo avranno nascosto, Sarp alla fine farà di testa sua e busserà alla porta dei Sarikadi. Lì, Cesmeli incontrerà Enver, ancora convalescente per via dell’operazione di bypass alla quale sarà stato sottoposto…

La Forza di una Donna, trame: Sarp racconta a Enver la sua versione dei fatti

Occhio dunque a quello che succederà nel corso dell’incontro tra il suocero e il genero. Possiamo anticiparvi che Sarp spiegherà a Enver che, subito dopo essere stato soccorso in mare da Piril, è stato ferito da uno degli uomini di Mert, l’ex fidanzato della donna che ha ucciso per sbaglio durante una colluttazione fisica.

A quel punto, Sarp svelerà a Enver di essere stato incosciente per tanto tempo in seguito allo sparo che gli è stato inferto dallo scagnozzo, ma di aver cercato Bahar, Nisan e Doruk, con l’aiuto di Suat, appena si è ripreso. Parole a cui seguirà una rivelazione che comprometterà per sempre la figura di Şirin…

La Forza di una Donna, spoiler: c’è Şirin dietro il grande inganno a Sarp!

Sarp sottolineerà infatti di avere mandato Münir (Caner Çandarlı), l’uomo di fiducia di Suat, a casa loro per dare a Bahar dei soldi con i quali provvedere alle sue esigenze e a quelle dei bambini finché non si fosse ripreso del tutto. Una volta sul posto, Şirin ha però mentito a Munir dicendogli che Bahar, Nisan e Doruk erano morti in un incendio, come mostrerà un flashback ai telespettatori.

Insomma, Sarp si sarà convinto della morte della moglie e dei figlioletti a causa dell’ennesima menzogna di Şirin, che, al tempo stesso, ignorava che il cognato fosse ancora vivo finché non l’ha rivisto nel negozio di telefonia di Mahir (questo perché, quando aveva tentato di consegnargli i soldi, Munir le aveva parlato del Çeşmeli come se fosse morto). Una rivelazione che, neanche a dirlo, lascerà attonito Enver, il quale ancora una volta realizzerà fino a che punto possa spingersi la cattiveria della figlia Şirin.

Tale svolta avrà dunque delle conseguenze? Occhio perché da questo momento in poi le vicende subiranno un’accelerazione improvvisa, anche a causa del cagionevole stato di salute della povera Bahar… Seguici su Instagram.