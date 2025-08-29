Anticipazioni La promessa: Ana cerca di allontanare Santos da Petra!

La grossa influenza che Petra Arcos (Marga Martinez) esercita sul figlio Santos Pellicer (Manu Imizcoz) non passerà inosservata a Ana (Melania Cruz), la “rediviva” moglie di Ricardo (Manuel Regueiro). Non a caso, nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa, la new entry farà di tutto per boicottare il rapporto tra il parente e la governante della tenuta…

La Promessa, news: Ana e la strana richiesta a Ricardo

Colpevole di aver abbandonato Santos quando era soltanto un bambino per rifarsi una vita al fianco del cognato dal quale aspettava un figlio, Ana chiederà a Ricardo di mettersi d’accordo per dare una versione distorta dei fatti al figlio affinché possa avere un rapporto pacifico con entrambi. Dopo aver rifiutato sdegnato l’offerta e ritenendo che Santos meriterebbe di sapere la verità, Ricardo si ammorbidirà col passare delle ore circa la richiesta della moglie.

Proprio per questo, appena saranno insieme, i due parleranno a Santos di alcuni problemi insormontabili sorti all’interno del loro matrimonio: da un lato Ana ammetterà di non essere mai stata maltrattata dal Pellicer Senior, come invece avrà raccontato al figlio in un primo momento, dall’altro Ricardo starà zitto quando la donna comunicherà al ragazzo che non era realmente incinta quando ha fatto perdere le tracce di sé tanti anni prima.

La Promessa, trame: le indagini di Ana sulla vita di Santos

Contenta per aver ottenuto ciò che vuole, senza aver macchiato ulteriormente la sua immagine, Ana comincerà dunque ad interessarsi alla vita di Santos a La Promessa. Proprio per questo, la donna comincerà a chiedere informazioni sul figlio ai suoi colleghi, ma quasi tutti saranno evasivi sull’argomento perché non vorranno parlarle delle varie cattiverie commesse dal giovane fin dal primo giorno che è arrivato per prendere servizio.

L’unica che avrà il coraggio di raccontare a Ana la verità sarà soltanto Candela (Carmen Flores Sandoval) che, in un dialogo alla presenza di Vera (Angela Echaniz) e Simona (Teresa Quintero), sottolineerà che Santos subisce in continuazione l’influenza negativa di Petra, malvoluta da tutto il personale. Parole che faranno nascere un campanellino d’allarme in Ana, che già aveva già notato il controverso rapporto tra la governante e il Pellicer Junior…

Possiamo dunque anticiparvi che Ana utilizzerà tutte le sue forze per cercare di spezzare lo strano legame tra il figlio e Petra. Per iniziare, la donna eviterà ad esempio che la Arcos trascorra una serata con loro in teatro, dove l'aveva precedentemente invitata, e utilizzerà come scusa il fatto che non ha trovato il terzo biglietto. Tutti questi escamotage però passeranno inosservati agli occhi di Petra, oppure la scaltra cattivona della telenovela si renderà conto delle reali intenzioni di Ana?