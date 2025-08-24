Beautiful, anticipazioni 25 agosto 2025: Bill vuole un nuovo appuntamento con Poppy

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di lunedì 25 agosto 2025
Finn (Tanner Novlan) informa Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) che Eric (John McCook) potrà essere dimesso dall'ospedale il giorno dopo. Intanto lo stilista riceve una nuova visita da parte di Luna (Lisa Yamada) e R.J. (Joshua Hoffman). Bill Spencer (Don Diamont) contatta Poppy (Romy Park) per chiederle un nuovo appuntamento. Wyatt (Darin Brooks) sta per uscire di scena: il giovane informa il padre Bill di aver intenzione di lasciare Los Angeles…