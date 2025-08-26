Beautiful, anticipazioni puntate italiane: Luna si sveglia nel letto di Zende, ecco perché

Nelle prossime puntate italiane di Beautiful, una brutta avventura sembrerà gettare un’oscura ombra sulla relazione tra R.J. Forrester e Luna Nozawa. La coppia avrà modo di trascorrere la prima notte insieme quando il ragazzo si trasferirà nella casa sulla spiaggia di Bill Spencer. Tuttavia la giornata che ne seguirà rappresenterà un possibile intoppo per il loro futuro…

Infatti, per festeggiare il suo ritorno a casa dall’ospedale, Eric Forrester terrà un party a cui parteciperanno alcuni dei suoi cari e, ovviamente, non potrà mancare R.J. che così tanto vicino è stato al nonno durante la sua malattia. Ebbene, prima di presenziare alla serata, Luna scambierà accidentalmente le proprie mentine con quelle della madre Poppy, inconsapevole della loro vera natura. Come avremo modo di apprendere, infatti, Poppy ha una lunga storia di tossicodipendenza e le caramelle “naturali” che avremo modo di vederla ingerire altro non sono che droghe.

Durante le festa, complice anche l’alcool, Luna inizierà a sentirsi poco bene, mentre l’interesse di Zende nei suoi confronti non apparirà essersi dissolto. La ragazza, sempre più confusa, si ritroverà proprio nei pressi della dependance dove vive il ragazzo, il quale, rientrando, sarà sorpreso di trovare Luna ad attenderlo nel proprio letto.

Convinto che l’intenzione della giovane sia quello di sedurlo, Zende si lascerà andare all’attrazione per lei e soltanto al mattino avrà modo di scoprire con orrore il terribile fraintendimento. Luna reagirà con disperazione quando capirà di aver tradito R.J. con il cugino, spiegando di essere convinta che fosse il suo legittimo boyfriend a essere lì con lei.

Zende cercherà di farle capire di non essersi approfittato di lei, non essendosi reso conto del suo stato alterato. Luna, dal canto suo, non muoverà accuse pesanti nei suoi confronti, ma si dimostrerà alquanto preoccupata per le possibili implicazioni per la sua storia con R.J. Ovviamente, all’inizio, Luna finirà per tacere l’accaduto, mentre Zende proverà a convincerla a dare una chance ad una possibile relazione per loro. Confidandosi con Poppy, Luna scoprirà così che proprio l’uso di droga da parte della madre sarà la causa dell’accaduto!

Ad un certo punto, complice un ritardo, Luna arriverà anche a temere di essere incinta, con il rischio che il padre possa essere Zende e non R.J.. La questione si rivelerà essere un falso allarme, ma ad un certo punto Luna deciderà di confessare tutto ad R.J.. Zende, a quel punto, subirà un duro confronto anche da parte di Brooke, furiosa e delusa per il suo comportamento ai danni di R.J..

Attenzione, però: tra parecchi mesi, ulteriori informazioni e rivelazioni getteranno nuova luce sull'accaduto. Insomma, non tutto sarà come sembra…