Beautiful, anticipazioni americane: Luna, la ragazza di R.J., è incinta di Zende?

Se nelle puntate americane di Beautiful la paternità di Luna Nozawa è ancora avvolta nel mistero (gli autori, stavolta, sembrano aver optato per una strada più lunga piuttosto che per una trama mordi e fuggi), la cugina di Finn potrebbe presto trovarsi in una situazione simile alla sua, ma nelle vesti di futura madre. Già perché il triangolo che la vede coinvolta con R.J. Forrester e Zende Dominguez Forrester, sembrerebbe avviato verso un classico delle soap opera: una gravidanza dalla paternità incerta.

Ricordate? La giovane aveva assunto, inconsapevole, delle non ben precisate “mentine” di sua madre Poppy, poi rivelatesi essere delle droghe. Così Luna, in stato confusionale, era finita nel letto di Zende, immaginando però al suo posto, il suo fidanzato R.J.! Solo il mattino successivo, il figlio di Kristen ha realizzato la modalità con cui era nata una notte per lui indimenticabile, ma che è diventata subito un incubo da dimenticare per Luna.

Incapace di gestire il senso di colpa, Luna ha alla fine deciso di confessare l’accaduto ad R.J., nonostante il timore non soltanto per la loro relazione ma anche per il rapporto tra i cugini, già teso per alcune gelosie professionali e personali sorte tra i due parenti.

R.J., per quanto consapevole che Luna sia stata una vittima degli eventi, da allora non è riuscito ancora a perdonarle l’accaduto. Men che meno R.J. ha perdonato Zende: se Luna era in preda agli effetti della droga, lo stesso non si può dire per lui. Infatti, se più volte è stato sottolineato che Zende mai si sarebbe approfittato di una ragazza non nel pieno delle proprie facoltà, si sarebbe comunque dovuto trattenere: anche se Luna gli si fosse proposta consapevolmente, lui avrebbe dovuto rispettare R.J.!

Di questo avviso è anche Brooke Forrester che, informata dell’accaduto, ha offerto il proprio supporto a Luna, mentre ha fermamente criticato il nipote Zende, chiedendosi come tutto ciò sia potuto succedere. In realtà i telespettatori di lunga data ricorderanno, oltre al bacio tra la Logan e Deacon, che anni fa proprio Brooke, impegnata con Nick Marone, finì per fare l’amore con Ridge Forrester: lo stilista, in lutto per l’apparente morte della sorella Felicia, aveva cercato consolazione tra le braccia di Brooke, non rendendosi conto di come la donna fosse in preda agli effetti di alcuni calmanti. Insomma, Brooke dovrebbe sapere come queste cose accadono…

In ogni caso Brooke ha deciso di non informare Ridge dell’accaduto, per evitare tensioni e temendo la reazione dello stilista nei confronti di Zende. Quest’ultimo e R.J., intanto, si ritrovano a dover collaborare con Luna alla Hope For The Future, dopo la partenza di Thomas Forrester che ha lasciato vacante il suo ruolo di capo stilista della linea di Hope.

Le tensioni ora rischiano di ribollire, visto che le anticipazioni segnalano come Luna si appresterà a fare un test di gravidanza con il supporto di mamma Poppy. Insomma, ad un paio di mesi dal fattaccio, la ragazza avrà motivo di sospettare di essere incinta. Ma, a quel punto, chi potrebbe essere il padre: R.J. o Zende? Seguici su Instagram.