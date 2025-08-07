Beautiful: LIAM mai stato malato, Grace ha inscenato il cancro! | Anticipazioni USA

Nelle più recenti puntate americane di Beautiful ha trovato conferma il sospetto che, da qualche tempo, aveva iniziato ad aleggiare nell’aria da quando Grace Buckingham aveva sottoposto Liam Spencer ad una terapia sperimentale che lo salvasse dal tumore inoperabile al cervello.

La dottoressa, come vi avevamo riportato, aveva convinto Bill Spencer ad inserire il figlio in un programma privato, con la promessa che la procedura, sebbene ancora non riconosciuta ufficialmente, potesse avere alte chance di successo nel salvare la vita a Liam. Dietro pagamento di un milione di dollari, Grace ha così fatto trasferire Liam in una clinica privata, operandolo assieme ad un altro medico e rilasciando il paziente il giorno stesso, sotto la supervisione di una semplice assistenza domiciliare.

L’operato di Grace, tuttavia, ha subito messo in allarme John Finnegan e Bridget Forrester, presi alla sprovvista da quanto fatto dalla collega e, soprattutto, sorpresi dall’apparente successo di una sperimentazione di cui non avevano mai sentito parlare, sebbene promettesse di rivoluzionare la cura del cancro.

I sospetti di Finn hanno continuato a crescere di fronte ad una convalescenza di Liam fin troppo rapida e semplice, nonché dall’incisione dell’operazione fin troppo piccola a fronte di un intervento che, per forza di cose, sarebbe dovuto essere invasivo. Le domande dei colleghi hanno portato Grace a provare a nascondere le sue tracce eliminando tutta la documentazione dalla cartella clinica di Liam, contribuendo così solo a far aumentare i sospetti di Finn.

Quest’ultimo, rivolgendosi al reparto di neurologia dell’ospedale, ha scoperto che non era mai stato registrato il caso di Liam, i cui referti erano sempre stati consegnati personalmente da Grace, la quale si era occupata del suo caso fin dall’inizio.

Affrontando la donna con decisione, Finn è riuscita a farla crollare e ad ottenere una confessione: Grace ha inscenato il cancro di Liam, giunto in ospedale a seguito di un malore per un’emorragia (evidentemente era stato davvero solo questo, complici i traumi cranici di cui ha sofferto in passato a causa ripetute cadute), approfittando dunque della situazione con l’intento di arrivare ad estorcere del denaro agli Spencer con l’inganno.

Negli ultimi mesi, dunque, Liam ha creduto di essere affetto da una malattia allo stadio terminale, che in realtà non c’è mai stata. I sintomi che in tutto questo tempo l’editore ha manifestato erano dovuti ai farmaci che Grace gli somministrava e che, dunque, servivano a comprometterne il buono stato di salute. Nelle prossime puntate Finn, rifiutandosi di coprire Grace, la costringerà a confessare tutto a Liam!

Il movente di Grace? Dei vecchi creditori del suo ex marito Reese (affetto dal vizio del gioco) hanno provato a rifarsi su di lei, minacciando la sua vita ma, soprattutto, quella delle sue figlie Zoe e Paris! Seguici su Instagram.