Beautiful: Luna, il piano per evitare la prigione è una gravidanza? | Anticipazioni americane

Nelle puntate americane di Beautiful, Luna Nozawa sarà pure riuscita ad eludere la morte, ma riuscirà ad evitare la prigione? Stavolta, infatti, non c’è Bill Spencer ad ottenere per lei la grazia da parte del governatore e la giovane, qualora uscisse dalla sua latitanza, rischia di finire di nuovo dietro le sbarre (stavolta per molto tempo). Lo sa bene Li Finnegan che, per salvare la nipote e concederle l’opportunità di redenzione, sta mettendo in pericolo tutto: la sua carriera e la propria libertà. Lo sforzo ne varrà la pena? Per ora il suo piano di “istruire” la parente, correggendo il pessimo lavoro che a suo modo di vedere ha fatto la sorella Poppy, non sembra portare a miglioramenti.

Come vi abbiamo già riportato, infatti, Luna ha eluso il controllo delle nonne Li e Sheila, sgattaiolando fuori dal suo nascondiglio per avvicinarsi a Will Spencer. Approfittando di una sbornia a cui lei stessa ha contribuito, Luna si è infilata in un letto col giovane, consumando con lui un rapporto sessuale che Will, in stato confusionale, pensava di condividere con Electra Forrester.

Prima che la sua identità potesse essere scoperta, Luna è tornata nella propria “tana”, sviando l’interrogatorio di Li e rivelando solo a Sheila Carter la verità su quanto fatto. La donna, seppur divertita dalle azioni di Luna (che di fatto rappresenterebbero una violenza), si è poi mostrata preoccupata che la cosa possa creare problemi alla ragazza, compromettendo la sua libertà. Luna, tuttavia, ha assicurato di avere un piano per evitare la prigione.

Infatti, per quanto Li Finnegan abbia contattato un avvocato per sondare possibili soluzioni per Luna, ad oggi l’unico modo per evitare la galera sembrerebbe quello di restare nascosta o, al massimo, fuggire altrove con una nuova identità. Dunque Luna non avrebbe fatto tutto questo solo per ossessione nei confronti di Will, ma anche per assicurarsi una via d’uscita dal vicolo cieco ove si ritrova? Facile pensare che la ragazza possa aver sedotto Will con l’inganno allo scopo di… restare incinta! Una gravidanza, peraltro con un discendente di casa Spencer, potrebbe assicurarle la libertà?

Intanto Will, una volta realizzato di non aver trascorso la notte con Electra, ha confidato a Katie Logan quanto accaduto. Sebbene, in un primo momento, Will avesse ipotizzato che la ragazza misteriosa fosse una sua collega che, al party, ci ha provato con lui, ha subito avuto prova che non si trattasse di lei. Per giunta ha poi ricevuto dei messaggi anonimi da parte della ragazza in questione…

Katie, furiosa al pensiero che qualcuno abbia volutamente preso di mira il figlio, ha consigliato a Will di non precipitarsi a confessare tutto ad Electra, la quale, invece, si sente finalmente pronta a fare l’amore con lui. Seguici su Instagram.