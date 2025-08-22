Beautiful: Luna si approfitta di Will Spencer (che è ubriaco) | Anticipazioni americane

Nelle puntate americane di Beautiful, la fedina penale di Luna Nozawa si arricchisce di un nuovo crimine. Anche se nessuno, probabilmente, lo chiamerà in scena come tale, la ragazza, di fatto, ha perpetrato una violenza su un Will Spencer ubriaco e, dunque, non consapevole di cosa realmente stesse succedendo.

Andiamo, però, per ordine: vi avevamo lasciato con Luna ancora ossessionata dal rampollo Spencer e decisa a fare una sua mossa alla festa a Il Giardino (che Katie Logan ha organizzato per il figlio, in occasione della fine del suo stage alla Forrester Creations e alla piena assunzione nella casa di moda). Nei programmi di Will c’era la volontà di consumare la sua relazione con Electra Forrester che, ancora scottata per la precedente esperienza di stalking, procede molto cauta nel concedersi al ragazzo che ama.

Luna, approfittando dell’assenza iniziale di Deacon e Sheila Sharpe, si è introdotta con un travestimento, come membro dello staff. Nella confusione del party, nessuno evidentemente si è accorto di una cameriera in più né l’ha riconosciuta. Grazie alla sua posizione dietro al bancone, Luna ha fatto in modo di correggere con più alcol del dovuto le bevande, in particolare quella di Will, trovando il momento di agire quando Electra ha lasciato la festa prima del dovuto, mettendo fine alle aspirazioni “hot” del ragazzo. Non perché Elettra non lo desideri, ma, volendo rendere speciale la loro prima volta insieme, la ragazza ha preferito rimandare il “magic moment” ad una serata in cui non scorra così tanto alcol e che, dunque, possa rendere giustizia a degli istanti così importanti per la loro relazione.

Nel frattempo Li Finnegan ha scoperto l’assenza della nipote dal suo nascondiglio e si è messa in contatto con Sheila Carter, la quale, ricordandosi di aver lei stessa accennato a Luna della festa, si è subito preoccupata che la giovane si fosse intrufolata nel locale. Tuttavia, non trovandola, i suoi timori in questo senso si sono calmati. Già, perché a rendere il tutto più caotico c’è stato anche l’uso di maschere da parte dei partecipanti alla festa, grazie all’intervento di Zende Forrester che ha pensato di aggiungere questi accessori per dare un tocco di mistero e trasgressione al party.

Alla fine della festa, Deacon – notando lo stato alterato di Will – ha preferito portarlo in una stanza vuota sopra al ristorante perché smaltisse tutto con una bella dormita, informando Katie di aver il ragazzo sotto la propria sorveglianza. Peccato che Luna abbia assistito, riconoscendo l’occasione che aspettava. Così si è intrufolata nella stanza, indossando la stessa maschera che aveva portato Electra per tutta la sera. Will, in stato confusionale, ha così pensato che la fidanzatina fosse tornata per stare con lui e, inconsapevole di trovarsi davanti Luna, si è lasciato così andare ad effusioni che sono presto evolute in “altro”…

Le anticipazioni americane segnalano che l'indomani Will cercherà di ricostruire l'accaduto: realizzerà di aver fatto l'amore con Luna? Quest'ultima, intanto, tornerà da Li, cercando di tranquillizzare lei e Sheila su dove sia stata, rassicurandole anche sul fatto di avere un piano per il proprio futuro…