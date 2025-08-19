Forbidden Fruit anticipazioni: Alihan in pericolo! Ecco perché

Nelle trame leggere di Forbidden Fruit ci sarà spazio anche per un momento di forte tensione. Nel corso delle prossime puntate della dizi turca, Alihan Taşdemir (Onur Tuna) diventerà infatti il bersaglio della sua “ex amante” Hira (Ebru Şahin), con quest’ultima che si renderà protagonista di un gesto che potrebbe costare caro all’imprenditore…

Forbidden Fruit, news: Alihan tronca con Hira e si rimette con Zeynep

Come già anticipato, Alihan avrà un breve flirt con Hira, pilota di aerei recentemente assunta alla Falkon Airlines, la sua compagnia d’aviazione. Tuttavia, l’uomo deciderà di interrompere la liaison con la giovane nel momento in cui realizzerà che non ha mai smesso di amare Zeynep Yılmaz (Sevda Erginci).

Da un lato Alihan chiederà dunque con successo a Zeynep di darle una seconda possibilità; dall’altro la Yilmaz sarà felice di riprendere la liaison con Alihan dal punto nel quale si era interrotta e accetterà pure di diventare sua moglie.

Tale sviluppo non piacerà affatto a Hira, la quale farà diverse scenate in azienda, durante le quali accuserà Zeynep di essersi finta sua amica soltanto per riconquistare Alihan. A quel punto, dopo essersi consultato con il fidato socio Hakan Kurtuluş (Ahmet Kayakesen) sul da farsi, Alihan procederà con il licenziamento in tronco di Hira…

Forbidden Fruit, spoiler: Hira “sequestra” Alihan

Occhio però a quello che succederà in seguito: dato che ogni suo tentativo di riconciliazione risulterà vano, Hira darà letteralmente di matto. La ragazza si introdurrà infatti su un aereo della compagnia che Alihan starà per utilizzare per recarsi ad un importante colloquio di lavoro ad Ankara. Dopo aver narcotizzato il personale all’interno, Hira prenderà il controllo del volo dopo aver fatto perdere i sensi anche allo stesso Taşdemir. Il suo obiettivo sarà infatti quello di costringere Alihan a tornare insieme a lei, visto che in caso contrario si mostrerà disposta persino a far precipitare l’aereo.

Forbidden Fruit, trame: Alihan in grave pericolo!

Appena alla Falkon l’aereo non risulterà più nei radar, tutto il personale capirà che potrebbe essere successo qualcosa di grave: un sospetto che diventerà certezza quando Hakan scoprirà da alcune persone presenti in aeroporto che Hira ha preso il controllo del volo. La pericolosa situazione allarmerà tantissimo anche Zeynep, disperata all’idea di perdere il suo amato (che tra l’altro voleva partire insieme a lei per Ankara).

Fortunatamente tutto si risolverà nel migliore dei modi: appena riprenderà conoscenza, Alihan riuscirà a mettere fuori gioco Hira, che legherà a un sedile, e tornerà in aeroporto perché, a sua volta, sarà in grado di guidare un aereo. Tutto ciò porterà all’arresto di Hira e, di conseguenza, alla sua uscita di scena che rafforzerà il legame tra Alihan e Zeynep. Anche se, ve lo diciamo sin da ora, una grossa tempesta starà per abbattersi sui due innamorati e rimetterà tutto quanto in discussione… Seguici su Instagram.