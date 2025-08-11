Kemal di Forbidden fruit mette in difficoltà Yildiz, ecco come | Anticipazioni

Scacco matto a Yıldız Yılmaz (Eda Ece) nel corso delle prossime puntate di Forbidden Fruit: una mossa di Kemal Karaca (Sarp Can Köroğlu), il suo primo marito, metterà infatti a rischio il matrimonio di interesse con Halit Argun (Talat Bulut). Andiamo però per gradi al fine di capire meglio come si arriverà a questa svolta…

Forbidden Fruit, news: Kemal e l’accordo con Ender

Come vi abbiamo raccontato in precedenza, Kemal si presenterà da Ender Çelebi (Şevval Sam) e le svelerà di essere stato (anche se solo per un giorno) il marito di Yildiz, che ha preferito abbandonarlo per seguire il suo sogno di diventare ricca. A quel punto, i due stringeranno un patto per dividere Yildiz e Halit. Grazie a Ender, Kemal diventerà l’autista personale del giovane Erim (İlber Uygar Kaboğlu) e potrà muoversi indisturbato nella nuova villa Argun.

Nonostante i consigli della sorella Zeynep (Sevda Erginci), Yildiz non troverà il coraggio per confessare a Halit che cosa l’ha legata in passato a Kemal. Il risultato? Karaca conquisterà pian piano la fiducia dell’Argun Senior e, al tempo stesso, scambierà diversi baci appassionati con Yildiz, la quale però non vorrà porre fine al suo matrimonio vantaggioso con Halit. Una situazione che ad un certo punto sembrerà stare stretta a Kemal…

Forbidden Fruit, spoiler: Kemal mette in forte difficoltà Yildiz

All’improvviso, Karaca rassegnerà infatti le sue dimissioni a Halit e gli dirà che è costretto a tornare a Bursa per risolvere dei problemi urgenti. La partenza di Kemal farà tirare a Yildiz un sospiro di sollievo; lo stesso non si potrà dire invece di Ender, che non capirà come il suo complice sia potuto partire senza portare a termine il loro piano.

Un enigma che si rivolverà nel corso della festa organizzata da Halit per incontrare un nuovo investitore della sua società. A sorpresa, l’uomo si rivelerà essere proprio Kemal, che scioglierà ogni tipo di riserverà e comunicherà all’Argun di essere il misterioso Atakan Kemal Karaca con cui ha sancito una collaborazione lavorativa. Un vero e proprio imprevisto che metterà in cattiva luce Yildiz agli occhi di Halit, soprattutto quando Kemal non vorrà più mentire al suo socio e gli confesserà di essere stato il marito della sua nuova consorte!

Forbidden Fruit, trame: le nuove mosse di Kemal

Come facilmente prevedibile, la notizia farà andare su tutte le furie Halit. Quest’ultimo comunicherà infatti alla moglie che ormai ha capito di che pasta è fatta, motivo per il quale entro due mesi porranno fine alla loro unione attraverso il divorzio. A causa di alcuni affari, Halit non potrà permettersi infatti alcuno scandalo e infatti ordinerà alla consorte di fingere che tra loro vada tutto a gonfie vele.

La sfuriata piacerà tantissimo a Kemal, che invece deciderà di metterà in difficoltà Ender, visto che tacerà ad Halit l’accordo sancito con lei per creare maretta nel suo matrimonio con Yildiz. Tuttavia, partendo da questi presupposti, la Yilmaz non potrà fare a meno di domandarsi come Kemal sia potuto diventare ricco in così poco tempo.

Un dubbio che Yildiz vorrà chiarire ad ogni costo e che la spingerà a non arrendersi alla volontà di Halit di divorziare, tant'è che vorrà approfittare dei due mesi di tempo che le ha dato per cercare di riguadagnarsi la sua fiducia. Ma Yildiz riuscirà davvero nel suo intento? Occhio perché la fortuna sembrerà sorriderle senza nemmeno fare troppi sforzi…