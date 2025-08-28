Forbidden Fruit: Hakan fa la conoscenza di İrem ma… | Anticipazioni

Una giovane cantante sta per sconvolgere in positivo la vita di Hakan Kurtuluş (Ahmet Kayakesen). Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, il socio e migliore amico di Alihan Taşdemir (Onur Tuna) farà infatti la conoscenza della giovane cantante İrem (Zeynep Bastık) e resterà fin da subito affascinato da lei…

Forbidden Fruit, news: ecco chi è İrem

Cugina di Yıldız (Eda Ece) e Zeynep Yılmaz (Erginci), İrem arriverà in città per prendere parte ad alcune serate organizzate in un locale. Da sempre più legata a Zeynep, con la quale avrà maggiore affinità caratteriale, İrem andrà immediatamente a far visita alla cugina e la inviterà ad una serata, la stessa dove la giovane Yilmaz deciderà di andare insieme a Alihan e Hakan.

A quel punto, Hakan non resterà estasiato soltanto dalla bravura nel canto della ragazza, ma anche dalla sua bellezza e dal suo modo di fare abbastanza ribelle. Proprio per questo, in più di un’occasione cercherà di stare da solo con lei per conoscerla meglio. Una sintonia, quella tra i due ragazzi, che non passerà inosservata né a Zeynep e Alihan, né tanto meno a Emir Yüksel (Serkan Rutkay Ayıköz), uno dei migliori amici di İrem. Inoltre, visto che passerà tantissimo tempo alla Falkon Aviation, la donna non potrà fare a meno di stringere un rapporto anche con Caner Çelebi (Barış Aytaç), il fratello dell’astuta Ender (Şevval Sam).

Forbidden Fruit, spoiler: Hakan comincia ad uscire con İrem

Tra le altre cose, İrem verrà ingaggiata da Yildiz per cantare alla festa del diciassettesimo compleanno di Erim Argun (İlber Uygar Kaboğlu); ciò avverrà perché Caner si dimenticherà di contattare un musicista per la serata e a quel punto, per non attirare le ire di Ender, farà sì che Zeynep medi con la sorella per avere İrem alla festa.

In quella determinata occasione, Hakan avrà dunque modo di farsi ulteriormente avanti con İrem, tant’è che i due inizieranno anche a vedersi fuori da soli dalla Falkon Aviation, dando il via ad una vera e proprio frequentazione. Il destino non sembrerà però essere del tutto dalla loro parte…

Forbidden Fruit, trame: un problema in arrivo per Hakan e İrem

Quando scoprirà che Halit Argun (Talat Bulut) è l’uomo con cui la madre ha tradito il padre tantissimi anni prima mandando a monte il loro matrimonio, Alihan vorrà vendicarsi ad ogni costo del suo socio in affari, colpevole tra le altre cose di avere sposato anche la sorella Zerrin (Nilgün Türksever).

Proprio per questo, Alihan valuterà la proposta choc di Ender di contrarre matrimonio con lei per diventare a tutti gli effetti, col pacchetto della donna, l’azionista maggioritario della Falkon Aviation e spodestare dal comando Halit. Un piano, quello di Alihan, che vedrà l’intervento attivo di Hakan e che, irrimediabilmente, comprometterà la liaison nascente con İrem, dato il forte legame tra la cantante e Zeynep… Seguici su Instagram.