Forbidden Fruit: Yildiz dovrà chiedere aiuto a Kemal, ecco perché | Anticipazioni

Per una verità che racconta, Yıldız Yılmaz (Eda Ece) ha subito pronta una nuova bugia. È ciò che accadrà, infatti, nelle prossime puntate di Forbidden Fruit: la donna dovrà infatti mentire ancora una volta al marito Halit Argun (Talat Bulut) per evitare di essere cacciata di casa in malo modo…

Forbidden Fruit, news: Yildiz perde il bambino che aspetta

La storyline prenderà il via quando Yildiz scoprirà di aver perso il bambino che aspettava da Halit. Inizialmente, visto che avrà paura del fatto che il marito possa persistere con l’idea di divorziare, la Yilmaz terrà questa “informazione” per sé e continuerà a far credere all’Argun di essere in dolce attesa. Tuttavia, ad un certo punto, Yildiz comprenderà di non poter andare avanti con la messinscena e un giorno, dopo essersi fatta accompagnare da Sitki (Mehmet Pamukcu) in ospedale, comunicherà a Halit che ha perso il bambino a causa del troppo stress che si respira in casa loro.

In tal senso, c’è da dire che l’Argun Senior si mostrerà comprensivo con la moglie e le dirà che in futuro potranno certamente tentare di avere un altro bambino. Qualche ora dopo, l’uomo darà però a Yildiz una comunicazione potenzialmente pericolosa: le dirà infatti che stanno per arrivare in villa degli esperti per valutare tutti i gioielli di famiglia.

Forbidden Fruit, trame: la nuova menzogna di Yildiz

Se vi ricordate, prima di scoprire di essere realmente incinta, Yildiz aveva inscenato una falsa gravidanza per tenere Halit legato a sé e impedirgli di portare avanti una relazione extraconiugale con l’ex moglie Ender Çelebi (Şevval Sam). Per riuscire nel suo intento, la Yilmaz aveva dunque sostituito alcuni gioielli che le aveva regalato Halit con dei falsi, in modo tale da procurarsi i soldi da dare alla segretaria del medico affinché potesse sostituire le sue analisi del sangue con quelle di una donna realmente incinta.

Yildiz si troverà dunque in un momento di forte difficoltà quando gli esperti sveleranno a Halit che alcuni dei gioielli presenti nella cassaforte sono dei falsi. Incredulo di fronte a tale rivelazione, Halit sospetterà subito che in casa ci siano dei ladri e licenzierà tutto il personale quando le telecamere di sicurezza, in grado di svelare chi lo ha truffato, risulteranno sabotate.

A quel punto, Yildiz si troverà a fare i conti con un ricatto da parte dell’ormai ex domestica Aysel (Vildan Vatansever). Quest’ultima pretenderà infatti di essere riassunta per non rivelare a Halit di avere assitito a dei baci tra Yildiz e l’ex marito Kemal Karaca (Sarp Can Köroğlu)…

Forbidden Fruit, spoiler: Yildiz costretta a chiedere aiuto a Kemal

A quel punto, Yildiz avrà un’illuminazione e intuirà che è stato Kemal a manomettere le telecamere di villa Argun. Conscia del fatto che l’ex marito ha ancora un debole per lei, la Yildiz andrà dunque da Karaca e gli chiederà di aiutarla a recuperare i gioielli, ricomprandoli e sostituendoli con i falsi custoditi gelosamente da Halit nella cassaforte.

Kemal accetterà di svolgere tale compito, a patto che Yildiz faccia qualcosa per lui appena il suo incarico sarà terminato. Una collaborazione che darà i suoi frutti, visto che alla fine la Yilmaz si riapproprierà dei veri gioielli e farà credere a Halit che i precedenti esperti fossero soltanto dei ladri che volevano imbrogliarlo spacciandoli i monili per dei falsi: una macchinazione che permetterà a Yildiz di riassumere anche Aysel, ponendo fine al suo ricatto.

Tuttavia, una volta che il peggio sarà passato, Yildiz dovrà esaudire la richiesta misteriosa di Kemal. Di che cosa si tratterà? Ve lo diciamo subito: Karaca chiederà alla Yilmaz di trascorrere una notte con lui. Yildiz accetterà? Seguici su Instagram.