Forbidden Fruit: Yildiz fa credere a Halit di essere incinta ma… | Anticipazioni

C’è una cosa a cui Yıldız Yılmaz (Eda Ece) non è disposta a rinunciare: il suo matrimonio di interesse con Halit Argun (Talat Bulut). Non a caso, nel corso delle prossime puntate di Forbidden Fruit, la donna metterà su un piano per convincere l’uomo a non divorziare e che consiste nel fargli pensare di essere in attesa di un suo nuovo erede. L’idea di Yildiz andrà però effettivamente per il verso giusto?

Forbidden Fruit, news: ecco perché Halit vuole divorziare

Halit comunicherà a Yildiz che vuole divorziare entro due mesi quando scoprirà che il suo ex autista e nuovo socio Kemal Karaca (Sarp Can Köroğlu) è stato sposato con lei. Deluso dalla moglie, che gli avrà nascosto tale particolare, Halit farà quindi sapere a Yildiz che dovrà fingere di essere felice al suo fianco finché non avrà chiuso alcuni affari lavorativi, ma le anticiperà che ha ormai i giorni contati a villa Argun.

Dato che non vorrà tornare a vivere di stenti, Yildiz metterà su l’ennesima macchinazione quando Ender Çelebi (Şevval Sam) le manderà una foto compromettente di Halit per farle capire che ha cominciato una relazione extraconiugale con lei. Yildiz si presenterà a quel punto a casa di Ender e fingerà uno svenimento, in modo tale che Halit la porti in ospedale…

Forbidden Fruit, spoiler: Yildiz fa credere a Halit di essere incinta

Al termine di una visita, il dottore di fiducia di Halit comunicherà a quest’ultimo che Yildiz è in dolce attesa. Una notizia che farà desistere immediatamente l’Argun Senior dal proposito di divorziare, tant’è che cercherà di farsi perdonare dalla consorte per essere stato nuovamente a letto con l’ex moglie Ender.

Ma Yildiz sarà davvero in dolce attesa? In realtà, tutto farà pensare il contrario: alcuni flashback ricostruiranno ciò che ha fatto Yildiz prima dello svenimento in casa di Ender. I telespettatori avranno così modo di scoprire che la Yilmaz ha venduto, dopo averli fatti duplicare, dei gioielli costosi che le ha regalato Halit per ricavare i soldi necessari per corrompere l’assistente del dottore.

Sarà dunque chiaro che, in cambio di una lauta ricompensa, la sopracitata assistente ha scambiato le analisi del sangue di una donna realmente incinta con quelle di Yildiz per dare il via all’inganno.

Forbidden Fruit, trame: Ender cerca di procurare un aborto a Yildiz ma…

Appena apprenderà la notizia della gravidanza di Yildiz, Ender andrà su tutte le furie e, con l’aiuto del fratello Caner (Barış Aytaç), corromperà la domestica Aysel (Vildan Vatansever) affinché faccia ingerire alla “nemica” due pastiglie in grado di procurarle un aborto. Tuttavia, all’ultimo minuto, Aysel non riuscirà ad andare fino in fondo e non darà le pastiglie a Yildiz.

A quel punto, visto che la domestica non troverà il coraggio di confessarle che non ha agito, Ender comincerà a ipotizzare che Yildiz non sia realmente incinta, visto che le pastiglie non l’hanno fatta stare male. Proprio per questo, si introdurrà nello studio del medico con una scusa ed entrerà in possesso della cartella clinica della Yilmaz, dalla quale si evincerà chiaramente che Yildiz non è in dolce attesa.

Ender consiglierà dunque tale plico a Halit, che però prenderà pure in considerazione l'ipotesi che l'ex moglie abbia contraffatto la cartella clinica per mettere in cattiva luce Yildiz. Proprio per questo, l'Argun Senior obbligherà con la forza la Yilmaz a sottoporsi a delle nuove analisi del sangue, minacciando di distruggerla in caso di esito negativo sulla gravidanza. Yildiz avrà dunque le ore contate come moglie di Halit o ci sarà l'ennesimo colpo di scena?