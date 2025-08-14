If You Love anticipazioni: Ateş chiede a Leyla di sposarlo, ma c’è qualcosa di strano…

Propositi nuziali nelle prossime puntate di If You Love: Ateş Arcalı (Kerem Bürsin) chiederà infatti con successo a Leyla Kökdal (Hafsanur Sancaktutan) di sposarlo, ma comincerà a comportarsi in maniera piuttosto strana, segno del fatto che sta nascondendo qualcosa. Scopriamo dunque insieme come partirà questa storyline…

If You Love, news: Ateş fa una scoperta su Leyla

Ateş confesserà a Leyla di essersi innamorato di lei e, visto che per la prima volta vorrà vivere una relazione alla luce del sole, approfitterà di un evento della casa di moda per comunicare ai giornalisti che lui e la Kökdal sono una coppia.

Ovviamente, tale iniziativa non farà per nulla piacere a Leyla, la quale temerà che il suo passato da truffatrice venga fuori. Tuttavia, anche se si è avvicinata all’uomo per portare avanti l’ennesimo piano truffaldino con Yakup Civelek (Nazmi Kırık) e gli altri membri della banda, la Kökdal si sarà realmente innamorata di Ateş e ventilerà l’ipotesi di confessargli tutta la verità, nonostante i molteplici ricatti di Füsun (Hatice Aslan).

La delicata situazione sembrerà trovare nuovi sviluppi quando, tramite alcuni filmati di videosorveglianza di un negozio di spedizioni, Ateş scoprirà che è stata Leyla a fargli riavere un abito disegnato dalla defunta madre Jülide e rubatogli in precedenza…

If You Love, spoiler: Ateş chiede a Leyla di sposarlo

Apparentemente inconsapevole del fatto che a rubargli quell’abito è stato Yakup, ormai diventato il tuttofare della sua tenuta, Ateş inizierà a comportarsi in maniera fredda e scostante con Leyla ma, al termine di una romantica serata nel suo albergo, estrarrà dalla tasca un prezioso anello e le chiederà di sposarlo. La Kökdal risponderà sì alla richiesta di Ates, che però verrà interrotta dall’arrivo improvviso di Füsun, più che mai intenzionata a comunicare al nipote che la ragazza è soltanto una truffatrice.

Füsun dovrà però rivedere i suoi piani quando Barış (Durukan Çelikkaya) le mostrerà il pezzo di un bozzetto disegnato da Jülide, lo stesso con cui potrà dimostrare che Füsun ha rubato diversi disegni della madre di Ates per spacciarli come suoi.

If You Love, trame: che cosa nasconde Ateş?

La dispotica zia preferirà dunque non rivelare ad Ateş come Leyla si è sempre guadagnata da vivere, ma al tempo stesso raccomanderà a Yakup di continuare a fornirle informazioni sul conto della “coppietta”. In ogni caso, scampato almeno per ora il pericolo rappresentato da Füsun, sarà sempre più chiaro ai telespettatori che Leyla vuole sposare Ateş perché lo ama e non per portare a termine l’ennesima truffa suggerita da Yakup.

Proprio per questo, nel corso di un dialogo, Leyla farà presenta a Meryem (Mine Kılıç) che sta pensando di rivelare a Ateş tutta la verità prima che la scopra da qualcun altro. Tale proposito, però, si rivelerà più difficile del previsto: a sorpresa, Ateş farà sapere a Leyla che intende sposarla entro il weekend successivo e, come se non bastasse, le chiederà di invitare i membri della sua famiglia, con i quali a suo dire non ha mai avuto un buon rapporto.

La richiesta in questione metterà in difficoltà Leyla, visto che avrà fatto credere all’Arcali che i suoi familiari volevano farla sposare con Hasan (Alper Baytekin), lo stesso uomo che ha sposato con l’inganno all’inizio della soap.

Tutti elementi che lasceranno presagire un vero e proprio doppio gioco da parte di Ates, il quale apparirà pensieroso ogni volta che non sarà vicino a Leyla. Avrà scoperto chi è in realtà e starà preparando la sua “vendetta”… oppure ci sarà sotto dell’altro? Seguici su Instagram.