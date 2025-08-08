If You Love anticipazioni: Leyla e Ateş sul punto di fare l’amore ma…

Nel corso delle prossime puntate di If You Love, il gioco di seduzione portato avanti da Leyla Kökdal (Hafsanur Sancaktutan) verso Ateş Arcalı (Kerem Bürsin) sembrerà produrre gli effetti sperati. Non a caso, i due protagonisti della nuova dizi turca saranno sul punto di fare l’amore, ma non tutto andrà per il verso giusto…

If You Love, news: Leyla accetta di prestarsi al nuovo piano di Yakup

Tutto partirà quando, in seguito ad un romantico bacio in piscina, Ateş comunicherà in malo modo a Leyla di non essere per nulla interessato a lei e che nella sua vita non c’è spazio per una relazione. A quel punto, dati i modi bruschi utilizzati dall’uomo, Leyla accetterà di prestarsi al nuovo piano di Yakup Civelek (Nazmi Kırık), che la inviterà a fare innamorare Ateş di lei per poi coinvolgerlo in un falso matrimonio e rubargli quanti più soldi possibile.

Anche se sarà visibilmente attratta dall’Arcali e, al tempo stesso, si sarà realmente legata ai piccoli Ilgaz (Lara Aslan), Aydos (Adin Külçe) e Berit (Arven Ece Yavuz), a cui sta facendo da tata, Leyla si riunirà dunque nuovamente alla banda di truffatori, visto che anche Meryem (Mine Kılıç), Onur (Oğulcan Arman Uslu) e Barış (Durukan Çelikkaya) riusciranno ad introdursi nella villa dell’uomo fingendo di essere i nuovi domestici.

If You Love, trame: Ateş e Leyla sempre più vicini

La nuova truffa di Leyla e i suoi complici presenterà però fin da subito delle insidie: ad esempio, Hasan (Alper Baytekin), l’uomo che ha sposato per finta nel corso dei primi episodi della soap, riuscirà a scovarla all’interno di villa Arcali. Per giustificare la presenza di Hasan nell’abitazione, Leyla mentirà dunque ad Ateş e gli dirà di essere scappata dai suoi familiari proprio perché volevano costringerla ad un matrimonio infelice.

Come se non bastasse, la Kökdal si troverà a passare un intero pomeriggio in compagnia di Ates per trovare una stoffa di seta pregiata da utilizzare per un vestito della nuova collezione della casa di moda. Inoltre, Leyla sarà al fianco dell’uomo quando Ilgaz sarà vittima di un atto di bullismo da parte di alcune sue “amiche”.

Tutte queste vicissitudini porteranno Leyla ad avvicinarsi sentimentalmente a Ateş e metteranno a rischio il piano truffaldino che la ragazza ha pensato con Yakup e la sua banda.

If You Love, trame: Leyla e Ateş sul punto di fare l’amore

Proprio per questo, al termine di una lunga serata, Leyla cercherà di provocare Ateş, parlandogli della tante donne che ha avuto nella sua vita e sottolineando che non è abbastanza coraggioso per spingersi troppo avanti con lei, anche se è attratto.

Ates coglierà subito la provocazione e prenderà la Kökdal in braccio per portarla nella sua camera e passare la notte insieme. Un proposito “passionale” che verrà interrotto sia dalla piccola Berit, che arriverà nella camera perché non riuscirà a prendere sonno, sia da Aydos, che vorrà chiedere consigli al fratello maggiore perché si è invaghito di Leyla.

Imprevisti che, di fatto, impediranno a Leyla e Ateş di fare l'amore, visto che alla fine Berit dormirà insieme a loro in mezzo al letto. Il tutto mentre Füsun (Hatice Aslan), la zia di Ateş, comincerà a porsi delle domande sul conto di Leyla e deciderà di scavare nel suo passato per scoprire se stia nascondendo qualcosa di compromettente…