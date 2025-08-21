If You Love: Fusun ricatta Firuze, la madre di Leyla | Anticipazioni

C’è una cosa che i telespettatori di If You Love hanno ormai capito bene: Füsun Arcalı (Hatice Aslan) è disposta a tutto pur di mettere le mani sulla casa di moda gestita dal nipote Ateş (Kerem Bursin). Non a caso, quando ormai mancheranno pochissime puntate alla fine della dizi, la scomoda “zia” tenterà un’ultima mossa disperata per riuscire nel suo obiettivo…

If You Love, news: il disastroso matrimonio di Leyla e Ateş

Come abbiamo anticipato in precedenza, la storyline subirà un’accelerata il giorno del matrimonio tra Leyla Kökdal (Hafsanur Sancaktutan) e Ateş. Anche se diventerà a tutti gli effetti suo marito, l’Arcali penserà bene di sbugiardare la moglie di fronte a tutti gli invitati e le rivelerà di avere scoperto che è una truffatrice.

A quel punto, visto che si sentirà profondamente umiliata perché in realtà ha sposato Ateş per amore, Leyla scapperà a gambe levate dalla cerimonia e potrà contare sull’aiuto della sconosciuta Firuze (Esra Kızıldoğan), che le pagherà addirittura la camera di un albergo nel quale soggiornare per una notte. Escamotage che darà modo di scoprire ai telespettatori che Firuze è in realtà Zeynep, la madre di Leyla colpevole di averla abbandonata in un parco quando aveva soltanto quattro anni.

If You Love, spoiler: Füsun ricatta Firuze,

E così, mentre Leyla e Ateş si accorderanno per mandare avanti il loro matrimonio pur di continuare ad avere la custodia dei piccoli Ilgaz (Lara Aslan), Aydos (Adin Külçe) e Berit (Arven Ece Yavuz), Füsun comincerà a domandarsi chi sia la donna che ha aiutato la Kökdal il giorno dello sciagurato matrimonio.

Per avere le risposte che cerca, Füsun andrà anche all’orfanotrofio nel quale è cresciuta Leyla e troverà il nome dell’uomo che le ha dato il cognome. Al termine della visita, la Arcali ricostruirà dunque tutti i tasselli del puzzle e non farà fatica a scoprire che la misteriosa Firuze è Zeynep. Una consapevolezza che la spingerà a ricattare la povera malcapitata, che nel frattempo avrà offerto a Leyla un lavoro come testimonial per la sua azienda di gioielli.

If You Love, trame: Leyla messa al bivio da Füsun

In pratica, Füsun farà in modo che Firuze stringa un importante accordo commerciale per dare lustro al suo nome e minaccerà, in caso contrario, di rivelare a Leyla la sua vera identità. Non contenta, la Arcali passerà al contrattacco anche con la Kökdal e le farà sapere di avere scoperto il nome di sua madre, ma sottolineerà che intende dirglielo soltanto una volta che Ateş non avrà più la casa di moda, né tanto meno la custodia legale dei suoi tre fratelli minori.

Leyla verrà dunque messa di fronte ad un vero e proprio bivio dalla cattivissima Füsun, ma quale strada sceglierà di percorrere? Si piegherà al nuovo ricatto oppure prevarrà il suo amore per Ateş?