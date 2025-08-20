If You Love: Leyla e Ateş sul punto di divorziare ma… | Anticipazioni

Il disastroso matrimonio tra Ateş Arcalı (Kerem Bürsin) e Leyla Kökdal (Hafsanur Sancaktutan) caratterizzerà le puntate di If You Love in onda tra qualche giorno. L’imprenditore penserà bene di utilizzare la cerimonia per mettere in cattiva luce la novella consorte, ma la situazione gli sfuggirà presto di mano per un motivo ben preciso…

If You Love, news: il disastroso matrimonio di Leyla e Ateş

Subito dopo la pronuncia dei voti nuziali e la firma dei documenti, che li renderanno a tutti gli effetti marito e moglie, Ateş stupirà tutti i presenti alle nozze dichiarando che Leyla è una truffatrice. Dopo aver sottolineato che la Kökdal lo ha sposato soltanto per mettere in atto l’ennesima truffa studiata con Yakup Civelek (Nazmi Kırık) e la sua banda, l’Arcali farà dunque presente alla “moglie” che non vuole più avere niente a che fare con lei.

Ovviamente, visto che si sentirà profondamente umiliata dalla vendetta messa in atto dal marito, Leyla scapperà in fretta e furia dalle nozze e si rifugerà nella camera di un albergo che le pagherà la “sconosciuta” Firuze (Esra Kızıldoğan), la quale le nasconderà di essere la madre naturale che cerca da tanto tempo. La situazione troverà così dei nuovi sviluppi grazie alla cattiveria di Füsun (Hatice Aslan)…

If You Love, trame: il nuovo piano di Füsun

Visto che Yakup avrà recuperato i bozzetti disegnati da Jülide che lei ha fatto passare per suoi, Füsun si sentirà nuovamente in una situazione di vantaggio su Leyla e, approfittando delle disastrose nozze, contatterà i servizi sociali affinché vadano a fare visita ad Ates e scoprano che non può prendersi cura di Ilgaz (Lara Aslan),

Aydos (Adin Külçe) e Berit (Arven Ece Yavuz), i suoi tre fratellini minori.

Füsun metterà in moto tale macchinazione per avere l’affido dei ragazzi ed entrare così in possesso anche della casa di moda Arcali. Il piano sembrerà riuscire alla perfezione ma poi gli assistenti sociali piomberanno da Ateş e, tramite İlter (Şerif Erol), lo costringeranno a rimettersi in contatto anche con Leyla nel disperato tentativo di dare una parvenza di famiglia unita e felice.

If You Love, spoiler: Leyla e Ateş sul punto di divorziare ma…

L’incontro successivo tra gli assistenti sociali, i ragazzi, Leyla e Ateş sembrerà però prendere una piega negativa quando i novelli sposi dovranno cercare di spegnere una discussione tra Aydos e Berit. Dimostrando ancora una volta di avere una profonda sintonia, Leyla e Ateş trasformeranno il litigio dei due fratellini in un gioco, convincendo gli assistenti sociali del fatto che possono davvero farsi carico di tutte le loro esigenze.

Nonostante ciò, Leyla insisterà per avere il divorzio lampo da Ateş, anche se gli prometterà di restare alla villa finché la situazione legata all’affido non si sarà sistemata. In tal senso, c’è da dire che la Arcali non opporrà alcun tipo di resistenza, tant’è che farà subito firmare le carte alla donna; poi, però, il suo legale gli dirà che divorziare non è la scelta giusta, poiché Füsun potrebbe certamente appellarsi per fargli causa e mettere le mani sulla casa di moda e i bambini.

Tale rivelazione spingerà Ateş a fare ancora una volta di testa sua: strapperà infatti i documenti del divorzio di fronte a Leyla, costringendola a restare sposata con lui… Seguici su Instagram.