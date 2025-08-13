If You Love: Yakup fa arrestare Onur, ecco perché | Anticipazioni

Primi fraintendimenti nella banda di truffatori capeggiata da Yakup Civelek (Nazmi Kırık). Quest’ultimo, nel corso delle prossime puntate di If You Love, deciderà infatti di consegnare alla polizia Onur Yılmaz (Oğulcan Arman Uslu), ormai diventato un ostacolo nel piano ordito ai danni di Ateş Arcalı (Kerem Bürsin).

If You Love, news: Leyla accetta di conquistare Ateş

La storyline prenderà il via quando, nel bel mezzo di un litigio, Ateş finirà per confessare a Leyla Kökdal (Hafsanur Sancaktutan) di non essere interessato ad avere una relazione seria con lei. Come se non bastasse, l’Arcali farà presente alla tata che intende mandare i fratellini minori Ilgaz (Lara Aslan), Aydos (Adin Külçe) e Berit (Arven Ece Yavuz) a studiare all’estero una volta che saranno trascorsi i due mesi, previsti dal testamento del padre, in cui deve obbligatoriamente occuparsi sia di loro e sia della casa di moda.

Colpita negativamente dalla mancanza di empatia di Ateş, Leyla accetterà dunque di portare avanti l’ennesima truffa pensata da Yakup con la complicità di Onur, Meryem (Mine Kılıç) e Barış (Durukan Çelikkaya), nel frattempo introdottisi a villa Arcali come falsi domestici. Col trascorrere dei giorni, Leyla avrà però dei ripensamenti poiché si innamorerà di Ateş, che nel frattempo ricambierà i suoi sentimenti e si dirà disposto ad impegnarsi…

If You Love, trame: Füsun scopre tutto quanto e ricatta Leyla ma…

Partendo da questi presupposti, la situazione non farà altro che complicarsi quando, al termine di alcune indagini, Füsun Arcalı (Hatice Aslan), la zia di Ateş, scoprirà che Leyla è una truffatrice e che Yakup e i suoi presunti figli Onur, Barış e Meryem sono i suoi complici. Invece di avvisare il nipote, Füsun affronterà i truffatori e darà loro ventiquattr’ore di tempo per decidere se stare dalla sua parte (e passarle così delle informazioni scottanti su Ateş) o se andare incontro ad una denuncia per truffa.

Come facilmente prevedibile, Yakup inviterà Leyla a portare avanti il piano per sedurre Ateş e organizzare l’ennesimo falso matrimonio. La Kökdal non sarà però del suo stesso avviso, dati i sentimenti che prova per Ateş, e cercherà di prendere tempo con Füsun per organizzare una controffensiva. Una mossa che Onur capirà in pieno, tant’è che cercherà di proteggere Leyla in nome dell’amore, mai confessato, che prova per lei…

If You Love, spoiler: Yakup fa arrestare Onur; ecco perché

Proprio per questo, dato che il ragazzo si farà sempre più pericoloso per il suo piano, Yakup lascerà credere a Onur di aver denunciato Leyla. L’uomo non esiterà dunque a presentarsi ad un evento della casa di moda Arcali per avvisare Leyla, ma appena arriverà lì verrà arrestato con l’accusa di essere un truffatore.

Per Onur si apriranno dunque le porte del carcere; lo stesso non si potrà invece dire di Yakup, visto che alla fine l’ormai suo ex complice sceglierà di non denunciarlo e confiderà nel fatto che riuscirà ad uscire di prigione entro pochi mesi. Il colpo di testa di Yakup causerà però dei veri e propri malumori nella banda, visto che Leyla, Barış e Meryem non si capaciteranno di come si sia potuto giocare così sporco ai danni di Onur.

Un problema a cui se ne aggiungerà anche un altro: la stampa starà addosso a Leyla, visto che all’evento Ateş avrà comunicato ufficialmente di essere fidanzato con lei. Tale dichiarazione farà andare su tutte le furie Füsun, che presserà ancora di più la Kökdal affinché diventi sua complice…