Il paradiso delle signore 10: Marcello chiede ad Adelaide di sposarlo, ma Umberto… | Anticipazioni

Con la riapertura de Il paradiso delle signore (lunedì 8 settembre alle 16) per la sua decima stagione, l’ottava in formato daily, assisteremo anche al ritorno di Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina) dalle bellissime vacanze trascorse con il suo Marcello Barbieri (Pietro Masotti). E c’è qualcosa che renderà ancora più gioioso questo rientro alla base: presto, al Circolo, la nostra amata Contessa riceverà un graditissimo premio!

Intanto, però, assisteremo a continue intromissioni di Umberto (Roberto Farnesi) nella vita della cognata, a iniziare da una comunicazione importante: una decisione che Guarnieri ha preso riguardo al futuro di Odile (Arianna Amadei). Qualunque sia l’iniziativa, ad Adelaide non dispiacerà; peccato che Marcello comincerà a percepire come “troppo pesante” la presenza di Umberto nella storia tra lui e Adelaide…

Il giovane, insomma, si sentirà un po’ ai margini, ma i suoi timori sono fondati? Pare proprio di no e infatti Barbieri sarà piacevolmente spiazzato da una dichiarazione pubblica – in suo favore, evidentemente – che Adelaide farà al circolo durante la premiazione, e che renderà pressoché nulle le chances di Umberto di tornare nella sua vita.

A quel punto, per la serie “batti il ferro finché è caldo”, Marcello compirà a sua volta un gesto eclatante e chiederà ad Adelaide di sposarlo: una sorprendente proposta romantica che l’ex barista annuncerà in un secondo momento anche al fratello Matteo (Danilo D’Agostino).

Per Umberto è dunque giunto il momento di rassegnarsi? Neanche per sogno: pare proprio che l’uomo tenterà il tutto per tutto per riconquistare l’amata. Come andrà a finire? Quel che è certo è che, in un’intervista concessa poco tempo fa al nostro sito, Pietro Masotti aveva anticipato che per il suo Marcello la nuova annata sarebbe stata all’insegna di “saliscendi vertiginosi”. E le cose sembrano andare sin da subito proprio in tale direzione… Seguici su Instagram.