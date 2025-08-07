Io Sono Farah anticipazioni: Bekir cerca di uccidere Farah ma…

L’arresto del giovane Kaan Akıncı (Oktay Çubuk) per l’omicidio del poliziotto sotto copertura Alperen procurerà un grosso problema a Farah Erşadi (Demet Ozdemir). Nel corso delle prossime puntate di Io Sono Farah, il boss Ali Galip Akıncı (Mustafa Avkıran) crederà infatti che sia stata proprio Farah a denunciare il figlio e cercherà di fargliela pagare. Non a caso, le sguinzaglierà contro il nipote Bekir (Mert Doğan)…

Io Sono Farah, anticipazioni: Mehmet fa arrestare Kaan

Come abbiamo avuto modo di accennarvi, l’ispettore Mehmet Koşaner (Fırat Tanış) si convincerà del fatto che sia stato Kaan ad uccidere Alperen; ciò avverrà quando l’uomo di legge scoprirà che il ragazzo ha cominciato a frequentare in gran segreto la sorella Gönül Koşaner (Derya Pınar Ak), presentandosi come Emir, il suo primo nome (con il quale nessuno dei parenti è solito chiamarlo).

Dopo aver ricostruito le ultime mosse di Kaan, comprese le strane visite fatte alla madre di Alperen, Mehmet non esiterà dunque ad emettere un mandato di arresto nei confronti del giovane. Una situazione che porterà Ali Galip a pensare erroneamente che ad incastrarlo sia stata proprio Farah; invece la nostra protagonista avrà mantenuto il silenzio come promesso alla moglie Vera (Senan Kara), che si sarà impegnata per muovere le sue conoscenze affinché la Erşadi e il piccolo Kerimşah (Rastin Paknahad) possano restare in Turchia senza essere rimpatriati in Iran…

Io Sono Farah, spoiler: Bekir tenta di uccidere Farah

Conscio del fatto di non potersi più fidarsi di Tahir Lekesiz (Engin Akyürek), colpevole di aver disobbedito ai suoi ordini per via dell’attrazione che sente nei confronti della donna, Ali Galip darà dunque ordine al nipote Bekir di rapire Farah affinché la costringa a confessare che è stata proprio lei a denunciare Kaan.

Visto che sarà completamente estranea al fatto, Farah negherà più volte di aver parlato con Mehmet. Tale particolare farà andare su tutte le furie Bekir, che si farà minaccioso e comincerà a puntare un coltello alla gola della Erşadi. Quest’ultima non se ne starà però a guardare e, nel tentativo di difendersi, finirà per ferire l’uomo ad una gamba.

Io Sono Farah, trame: Farah e Tahir in fuga…

Il risultato? Bekir perderà i sensi e, ancora una volta, Farah dovrà ricorrere all’aiuto di Tahir, che la porterà in un luogo sicuro poiché avrà paura che Ali Galip possa tentare nuovamente di farle del male una volta appreso quanto successo al nipote. In effetti Bekir verrà ricoverato d’urgenza in ospedale ma, fortunatamente, le sue condizioni di salute non saranno preoccupanti.

Lo stesso non si potrà dire per la situazione di Tahir: durante l’interrogatorio, Mehmet svelerà a Kaan che ha ritrovato la pistola con la quale ha ucciso Alperen, dove ovviamente ci sono le sue impronte. Una rivelazione che farà capire immediatamente a Ali Galip che è stato proprio Tahir a consegnare al poliziotto l’arma, quando invece se ne sarebbe dovuto sbarazzare per via di un suo ordine diretto.

L'ennesimo tradimento che Ali Galip non vorrà lasciare impunito, soprattutto quando Kaan al termine del primo processo verrà rinchiuso in prigione per evitare che possa tentare di fuggire…