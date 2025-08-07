La forza di una donna: Jülide contatta Bahar, guai in vista! | Anticipazioni

Mai sottovalutare le minacce di Jülide (Şebnem Köstem) se non si vuole andare incontro a degli spiacevoli inconvenienti, proprio come capiterà a Pırıl (Ahu Yağtu) nel corso delle prossime puntate de La forza di una donna. La nuova moglie di Sarp Çeşmeli (Caner Cindoruk), ormai per tutti “Alp Kahraman“, verrà infatti ricattata dalla suocera. E non mancheranno i colpi di scena…

La forza di una donna, news: Jülide ricatta Piril

Tutto partirà quando Sarp deciderà di ospitare la madre Jülide nella sua lussuosissima casa. Da un lato la donna si mostrerà docile e mansueta ogni volta che il figlio sarà nelle vicinanze; dall’altro Jülide mostrerà il suo vero volto appena resterà da sola con Piril, appena tornata dall’America con i piccoli Ümer a Ali per stare al fianco del marito.

Approfittando del fatto che Piril e il padre Suat (Gazanfer Ündüz) sanno che Bahar (Özge Özpirinççi), Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk Çeşmeli (Ali Semi Sefil) sono ancora vivi, a differenza di Sarp che li crede morti, Jülide penserà bene di ricattare la nuora per ottenere dei vantaggi. E così, dopo aver minacciato di svelare al figlio tutta la verità sulla sua precedente famiglia, Jülide si farà regalare da Piril dei costosissimi orecchini e poi, come se non bastasse, pretenderà che le compri una casa!

La forza di una donna, spoiler: Jülide incontra Bahar e i bambini

Visto che Piril non ne vorrà sapere, Jülide concretizzerà le sue minacce e turberà ancora di più la nuora mettendo in moto un abile piano. Possiamo infatti anticiparvi che Jülide andrà all’uscita della scuola di Nisan e Doruk e dirà ai bambini, in quel momento in compagnia di Enver Sarıkadı (Şerif Erol), che è la madre di Sarp e dunque la loro nonna.

Fingendo di avere scoperto soltanto di recente tutte le disgrazie che sono capitate alla famiglia del figlio, del quale non si è mai occupata, Jülide chiederà a Enver di accompagnarla da Bahar in modo tale che possa parlare con lei. Enver acconsentirà a tale richiesta e Jülide potrà dunque incontrare Bahar, a cui darà strategicamente tutto il suo appoggio, sottolineando che da quel momento lei e i bambini non sono più soli poiché si prenderà cura di loro.

La forza di una donna, trame: Piril scopre cosa ha fatto Jülide e…

Per sancire il momento apparentemente felice, Jülide chiederà a Bahar di poter scattare una foto di famiglia, dove saranno presenti anche Nisan e Doruk. Successivamente, Jülide tornerà a casa di “Alp” e mostrerà lo scatto a Piril, precisando che racconterà a Bahar che Sarp è ancora vivo se non le darà ciò che vuole, ossia una lussuosissima proprietà nella quale abitare.

Anche in questo caso, Piril cercherà di non cedere al ricatto della suocera, ma sarà abbastanza chiaro che è sempre più preoccupata per via delle sue minacce. Il tutto mentre Şirin Sarıkadı (Seray Kaya) si sforzerà di trovare un modo per evitare che il padre Enver possa rivelare alla polizia che Sarp è ancora vivo. E partendo da questi presupposti le due storyline troveranno modo di intrecciarsi…