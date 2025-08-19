La forza di una donna anticipazioni: Sarp, ecco cosa è successo davvero il giorno dell’incidente in mare!

Un grande enigma sta per trovare soluzione nelle prossime puntate de La Forza di una Donna. I telespettatori scopriranno infatti che cosa è realmente successo a Sarp Çeşmeli (Caner Cindoruk) il giorno del tragico incidente in mare che lo ha portato ad allontanarsi dalla moglie Bahar (Özge Özpirinççi) e dai piccoli Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil)…

La forza di una donna, news: la morte di Julide innesca i sensi di colpa di Piril

Tutto verrà chiarito in seguito alla morte di Jülide (Şebnem Köstem), la madre di Sarp. Anche se tutto lascerà pensare che sia morta affogata in piscina dopo aver bevuto più del dovuto, Suat (Gazanfer Ündüz) prenderà le redini della situazione e ordinerà alla figlia Pırıl (Ahu Yağtu) di non rivelare per nessun motivo a Sarp che la madre è passata a miglior vita.

Anche se sentirà estremamente in colpa per questa omissione, Piril deciderà di non andare contro la macchinazione del padre e lascerà credere a Sarp che Jülide sia fuggita dopo aver attentato alla vita di Ümer e Ali, i loro gemelli di appena un anno. Nel frattempo, Jülide verrà sepolta dagli uomini di Suat nelle false tombe di Bahar, Nisan e Doruk. Menzogne su menzogne che faranno ripensare a Piril come ha conosciuto il suo amato “Alp”…

La forza di una donna, spoiler: ecco che cosa è successo realmente a Sarp

Attraverso una serie di flashback, i telespettatori scopriranno che è stata proprio Piril a salvare Sarp dall’annegamento in mare quattro anni prima. Una volta tornati sulla terraferma, i due si sono però imbattuti in Mert, il gelosissimo ex fidanzato di Piril, convinto di essere stato tradito dalla donna proprio con il Çeşmeli.

Tra i due uomini è dunque scoppiata una colluttazione, iniziata quando Mert ha picchiato Piril e terminata nel momento in cui Sarp gli ha sparato accidentalmente con una pistola, uccidendolo all’istante. Un fatto non di poco conto, visto che Mert era figlio di un pericoloso criminale conosciuto da Suat. Non a caso, Sarp è stato subito ferito da uno degli scagnozzi di Mert, ma fortunatamente è riuscito a sopravvivere.

La forza di una donna, trame: Bahar sempre più vicina alla verità?

Grazie a questo racconto sarà quindi chiaro per quale motivo Sarp abbia assunto la falsa identità di Alp Karahan, ma resterà il mistero legato alla sua convinzione, erronea, che Bahar, Nisan e Doruk siano morti. Chi avrà avuto un ruolo in questo ennesimo scherzo del destino?

Nell’attesa di scoprirlo, vi segnaliamo che – contemporaneamente a tutto ciò – Bahar sarà sul punto di scoprire che Sarp è davvero ancora vivo. Appena il piccolo Doruk incontrerà per caso Sarp in ospedale e riuscirà a riconoscerlo, anche se in tutta la sua vita lo avrà visto soltanto attraverso una fotografia, Bahar comincerà a porsi delle domande. A illuminarla sarà però una frase della dottoressa Jale Demir (Ece Özdikici) che la lascerà attonita…