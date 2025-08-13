Un nuovo grande inganno ai danni di Sarp Çeşmeli (Caner Cindoruk) sta per prendere il via nelle prossime puntate de La forza di una donna: la madre Jülide (Şebnem Köstem) morirà in circostanze tutte da chiarire, ma la nuova moglie Pırıl (Ahu Yağtu) glielo nasconderà su ordine del padre Suat (Gazanfer Ündüz). Vediamo insieme perché…

La forza di una donna, news: Julide minaccia Piril e si avvicina a Bahar

Tutto partirà quando Sarp deciderà di ospitare nella sua lussuosissima casa Jülide, pur non avendo mai avuto un buon rapporto con lei. A quel punto, dato che vorrà approfittarsi della ricchezza del figlio, Jülide tenterà di ricattare Piril e, per costringerla a darle in cambio del suo silenzio tutto ciò che vuole, minaccerà di rivelare a Bahar (Özge Özpirinççi) che Sarp è ancora vivo e si fa chiamare “Alp Karahan“.

Ovviamente, Piril cercherà di tenere a bada la suocera, che ad un certo punto si presenterà da Bahar, farà la conoscenza dei piccoli Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil) e offrirà loro il suo aiuto per qualsiasi tipo di necessità. Un particolare che farà andare in escandescenze Piril quando la suocera mostrerà un selfie fatto con la “prima” nuora e i nipotini…

La forza di una donna, trame: Jülide ricade nel vortice dell’alcolismo

Fatto sta che, col proseguire degli episodi, Sarp si renderà conto del fatto che Jülide sta in qualche modo tenendo sotto scacco Piril; l’uomo noterà infatti che la madre indossa degli orecchini preziosi che aveva regalato alla consorte soltanto poche settimane prima. Anche in questo caso, Piril non potrà di certo raccontare a “Alp” come stanno le cose, ossia che Bahar è ancora viva, e preferirà tergiversare sulla questione.

Tuttavia, durante tale sfogo, Sarp si lascerà sfuggire che odia profondamente la madre per tutto il male che gli ha fatto fin dal giorno in cui l’ha messo al mondo. Parole che saranno una vera e propria ferita al cuore per Jülide, che cadrà nuovamente nel vortice dell’alcolismo e si presenterà, più volte, ubriaca a tavola…

La forza di una donna, spoiler: Jülide muore ma Piril e Suat lo nascondono a Sarp!

E così, un giorno la situazione degenererà fino ad un punto di non ritorno: vi anticipiamo che Piril ritroverà Jülide senza vita nella piscina di casa, morta affogata dopo essersi probabilmente ubriacata. Disperata, Piril si metterà immediatamente in contatto telefonico con “Alp” – in quel momento in ospedale per avere notizie di Enver Sarıkadı (Şerif Erol), colpito da un pericoloso infarto – ma ad arrivare per primo in casa sarà Suat.

Quest’ultimo ordinerà ai suoi uomini di sbarazzarsi del corpo di Jülide e dirà alla figlia che Sarp non dovrà mai sapere che sua madre è morta. Non a caso, appena “Alp” arriverà sul posto, Suat comunicherà al genero che Jülide se l’è data a gambe dopo aver cercato di affogare in piscina i gemellini Ümer e Ali.

L’ennesima menzogna si abbatterà dunque su Sarp, ma Piril riuscirà davvero a mantenere il silenzio sulla questione? Occhio perché i sensi di colpa della donna non tarderanno ad arrivare, in primis poiché non capirà perché il padre abbia deciso di agire in tal modo… Seguici su Instagram.