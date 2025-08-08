La forza di una donna anticipazioni: Suat stringe un patto con Şirin!

Non c’è limite alla cattiveria di Şirin Sarıkadı (Seray Kaya), ma nemmeno a quella di Suat (Gazanfer Ündüz), il nuovo suocero di Sarp Çeşmeli (Caner Cindoruk). Nel corso delle prossime puntate de La forza di una donna, l’uomo stringerà infatti un patto con la sorellastra di Bahar Sarıkadı (Özge Özpirinççi) per evitare che venga meno tutto il castello di bugie che ha costruito intorno al genero…

La forza di una donna, news: Jülide si mette in contatto con Bahar

La faccenda si delineerà quando “Alp” deciderà di accogliere in casa la madre Jülide (Şebnem Köstem). Quest’ultima fingerà di voler ricostruire un rapporto con il figlio, ma al tempo stesso non farà altro che minacciare la nuova nuora Pırıl (Ahu Yağtu). Jülide pretenderà infatti che Piril le compri una lussuosa casa se non vuole che sveli a Sarp che Bahar e i piccoli Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil) sono ancora vivi.

Dato che la nuora non cederà al ricatto, Jülide passerà al contrattacco e andrà a far visita proprio a Bahar, Nisan e Doruk, promettendo loro che baderà ad ogni necessità, visto che ormai è diventata ricchissima. Una svolta che farà preoccupare tantissimi Piril, certa che “Alp” potrebbe decidere di abbandonarla qualora scoprisse che la sua prima famiglia è ancora viva e vegeta…

La forza di una donna, trame: Şirin dà una svolta a Suat

Occhio dunque a ciò che succederà in seguito: per levarselo di torno temendo che faccia del male al padre Enver (Şerif Erol) e alla madre Hatice (Bennu Yıldırımlar), Şirin rivelerà allo scagnozzo di Suat – colpevole di averla rapita qualche giorno prima – che Jülide si è messa in contatto con Bahar, rischiando di mandare a monte tutte le bugie sulla falsa morte del figlio.

Dopo essersi confrontato con il suo sottoposto, Suat riterrà dunque utile l’informazione che Şirin gli ha dato per convincerlo a lasciare in pace i suoi familiari. Proprio per questo, Suat chiederà all’uomo di portare Şirin a casa sua perché intende proporle una sorta di collaborazione…

La forza di una donna, spoiler: Suat stringe un patto con Şirin!

Eh sì: dopo averle svelato che Sarp si fa chiamare “Alp Karahan” e che si è rifatto una vita con Piril, da cui ha avuto i gemelli di un anno Ali e Ümer, Suat proporrà a Şirin una collaborazione per evitare che tutta la verità venga alla luce e le darà in cambio anche tantissimo denaro.

Ovviamente, la confessione di Suat lascerà attonita Şirin, fino ad ora non a conoscenza della “doppia vita” di Sarp. Tuttavia, ciò non impedirà alla Sarikadi di rivelare a Piril, che arriverà nel bel mezzo della discussione, che la sua rivale Bahar ha già iniziato una frequentazione con Arif Kara (Feyyaz Duman).

Un risvolto della faccenda che farà tirare a Piril un sospiro di sollievo, ma fino a quando? E, soprattutto, davvero Şirin porterà avanti il patto con Suat senza alcun tipo di garanzia? Seguici su Instagram.