La Forza di una Donna: Bahar e Arif, primo “drammatico” bacio | Anticipazioni

Anche se è perdutamente innamorato di lei da diverso tempo, Arif Karaf (Feyyaz Duman) ha sempre rispettato Bahar (Özge Özpirinççi), ragion per cui non si è mai spinto troppo oltre con lei. Tuttavia, nel corso delle prossime puntate de La Forza di una Donna, l’uomo si farà coraggio e darà un bacio a Bahar. L’evento però avverrà in un’atmosfera del tutto drammatica…

La Forza di una Donna, news: Bahar non ha più tempo!

Tutto partirà quando Bahar verrà portata in ospedale in seguito all’ennesimo malore dovuto all’anemia aplastica di cui soffre. Dopo averla visitata, la dottoressa Jale Demir (Ece Özdikici) comunicherà dunque alla zia Hatice (Bennu Yıldırımlar) che Bahar necessità il più presto possibile del trapianto di midollo osseo, altrimenti potrebbe morire da un momento all’altro.

A quel punto, Hatice realizzerà che l’unica persona in grado di salvare la vita a Bahar è davvero Şirin (Seray Kaya), visto che il midollo osseo di Burcu, l’altra sua sorellastra, sarà risultato incompatibile. Partirà quindi una vera e propria corsa contro il tempo per rintracciare Sirin, che intanto si sarà nascosta a casa di Suat Nalbantoğlu (Gazanfer Ündüz) in seguito ad un grosso litigio con il padre Enver (Serif Erol).

La Forza di una Donna, trame: Arif disperato per le condizioni di salute di Bahar

Nel frattempo, visto che sarà stato il primo a soccorrerla e a portarla in ospedale con Ceyda (Gökçe Eyüboğlu), Arif comprenderà che potrebbe perdere Bahar da un momento all’altro. Ben sapendo che la sua vita non avrebbe più senso qualora la donna dovesse morire, Arif non potrà fare a meno di preoccuparsi anche per i piccoli Doruk (Ali Semi Sefil) e Nisan (Kübra Süzgün).

Non a caso, anche se saprà benissimo che Sarp (Caner Cindoruk) è stato ingannato da Şirin affinché credesse che i suoi precedenti familiari fossero morti, Arif sentirà di dover proteggere i bambini dall’eventuale ritorno del loro padre. Tale pensiero lo porterà a sincerarsi completamente con Bahar, quando avrà modo di andare a trovarla in ospedale…

La Forza di una Donna, spoiler: il primo “drammatico” bacio di Arif e Bahar

Ancora una volta, Arif ribadirà a Bahar di essere innamorato di lei e, nel bel mezzo della sua dichiarazione, ammetterà che è probabilmente impossibile credergli, visto che non ha mai trovato il coraggio nemmeno di baciarla. Un piccolo discorso che darà a Arif la giusta spinta per avvicinarsi a Bahar e darle un delicato bacio sulle labbra. Un gesto che la donna apprezzerà tantissimo, anche se sarà conscia del fatto che potrebbe non avere affatto un futuro al fianco di Arif né tanto meno dei piccoli Nisan e Doruk, qualora Hatice e Enver non dovessero riuscire a rintracciare Şirin.

Un’ipotesi che, neanche a dirlo, Arif vorrà scongiurare, ma intanto una clamorosa scoperta di Sarp minaccerà il coronamento del suo sogno d’amore con Bahar. Di cosa si tratterà? Seguici su Instagram.