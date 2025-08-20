La forza di una donna: Bahar sta per scoprire che Sarp è vivo ma… | Anticipazioni

Fino a quando la sfortunata Bahar (Özge Özpirinççi) continuerà ad ignorare che il marito Sarp Çeşmeli (Caner Cindoruk) è vicinissimo a lei? Occhio alle prossime puntate de La forza di una donna, visto che la nostra protagonista sarà ad un passo dalla verità…

La forza di una donna, news: l’infarto di Enver mette a rischio Sarp

Tutto partirà quando Enver Sarıkadı (Şerif Erol) avrà un infarto nel corso del suo incontro con Sarp. Quest’ultimo accompagnerà dunque l’ex suocero al pronto soccorso, dove verrà operato d’urgenza poiché avrà bisogno di un bypass al cuore, ma verrà cacciato in malo modo da Hatice (Bennu Yıldırımlar) e Şirin (Seray Kaya), preoccupate all’idea che l’uomo scopra che Bahar e i bambini sono ancora vivi.

Comunque sia, visto che si sentirà in colpa per ciò che è successo a Enver, Sarp si recherà in ospedale anche il giorno successivo. In quell’occasione, Çeşmeli verrà notato dal piccolo Doruk (Ali Semi Sefil), che lo riconoscerà immediatamente e metterà sull’avviso Bahar, la quale tenderà a credere ad uno sbaglio di persona; Nisan (Kübra Süzgün), invece, si schiererà dalla parte del fratellino.

Partendo da questi presupposti, partirà dunque l’ennesimo circolo di menzogne ai “danni” di Bahar e dei bambini…

La forza di una donna, trame: tutti continuano a mentire a Bahar

Eh sì: possiamo anticiparvi che, in questa fase della storia, tutti sapranno ormai che Sarp è ancora vivo, comprese Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) e Yeliz (Ayça Erturan), informate da Enver della ricomparsa dell’uomo. Oltre a Sirin e Hatice, persino Arif Kara (Feyyaz Duman) sarà a conoscenza della verità, visto che gliel’avrà comunicato lo stesso Enver dal letto dell’ospedale durante una visita.

Tutti quanti mentiranno però a Bahar perché temeranno che una notizia del genere possa compromettere il suo già precario stato di salute. A tale parere si arriverà dopo una consulenza con la dottoressa Jale Demir (Ece Özdikici), certa che Bahar non debba subire alcun tipo di stress a causa dell’anemia aplastica di cui soffre (e che peggiora sempre di più). Ad ogni modo, una svista di Jale rischierà di far crollare tutto quanto…

Durante una visita a casa di Bahar, dove ci sarà il figlio Bora (Demir Beyitolgu), Jale si lascerà sfuggire che un certo Sarp è andato a far visita a Enver. Parole che la dottoressa dirà senza pensare perché si sarà dimenticata il nome del marito della Çeşmeli. Data la confessione di Doruk, Bahar comincerà dunque a realizzare che il bimbo potrebbe davvero avere incontrato il padre nei parcheggi dell’ospedale e, disperata, mostrerà a Jale la fotografia di Sarp per capire se sia la stessa persona che è andata a trovare Enver.

Appena si renderà conto della “gaffe” commessa, Jale tenterà di correggere il suo discorso, con Hatice che le darà manforte e asserirà, mentendo, che Sarp è il figlio del fruttivendolo dal quale lei e Enver sono soliti recarsi. Un’informazione che Bahar vorrà immediatamente verificare, tant’è che si vestirà in fretta e furia e obbligherà Hatice a portarla al negozio, anche se è domenica.

Una volta arrivata sul posto, la moglie del fruttivendolo confermerà a Bahar che il figlio si chiama effettivamente Sarp, ma tutto ciò potrebbe non corrispondere a verità. Yeliz e Ceyda manderanno infatti un sms a Şirin e l'avviseranno di quanto accaduto, dandole ipoteticamente il tempo per andare dal fruttivendolo e dare il via all'ennesimo inganno. Menzogne su menzogne che, prima o poi, troveranno fine… ma con quali risultati?