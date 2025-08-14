La forza di una donna: Doruk incontra Sarp ma… | Anticipazioni

Grossa svolta in arrivo nelle prossime puntate de La forza di una donna: tra qualche settimana, il piccolo Doruk Çeşmeli (Ali Semi Sefil) si ritroverà faccia a faccia con il padre Sarp (Caner Cindoruk) e dirà alla madre Bahar (Özge Özpirinççi) di averlo visto, ma la donna gli crederà? Scopriamolo insieme…

La forza di una donna, news: l’infarto di Enver

La storyline prenderà il via quando Enver Sarıkadi (Şerif Erol) scoprirà che Sarp è ancora vivo e obbligherà la figlia Şirin (Seray Kaya) a mettersi in contatto con lui affinché accetti di incontrarlo. Tale appuntamento si rivelerà però potenzialmente fatale per il sarto: messo in allerta da Şirin, Suat (Gazanfer Ündüz) ordinerà ai suoi uomini di fare il possibile per evitare l’incontro tra “Alp” e Enver. Quest’ultimo, durante una disperata fuga con il “genero”, avrà dunque un infarto e i medici decideranno di operarlo per mettergli un bypass.

A quel punto, una volta che sarà in ospedale, Sarp incontrerà anche Hatice (Bennu Yıldırımlar) e Şirin, le quali lo inviteranno in malo modo ad andarsene. Le due donne liquideranno infatti in fretta e furia Çeşmeli poiché vorranno che vada via prima dell’arrivo di Bahar, al fine di evitare che scopra che la moglie è ancora viva, così come i piccoli Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk.

La forza di una donna, spoiler: Doruk incontra Sarp ma…

Tuttavia, Sarp si ritroverà il giorno successivo nei pressi dell’ospedale: nonostante le rimostranze della nuova moglie Pırıl (Ahu Yağtu), che cercherà di convincerlo a non incontrare più i Sarikadi temendo che possa vedere Bahar, l’uomo si recherà nella struttura sanitaria per restituire a Hatice il cellulare di Enver, finito accidentalmente in una sua tasca subito dopo l’infarto.

Proprio lì, nei parcheggi, Sarp incrocerà Doruk, in quel momento in compagnia di Arif Kara (Feyyaz Duman). Dopo alcuni secondi di completo smarrimento, il bambino riconoscerà immediatamente Sarp e lo chiamerà “papà”, lasciandolo senza parole.

Ad avere dei dubbi sul conto di Sarp sarà anche Arif, visto che vedrà effettivamente la somiglianza con la foto che Bahar è solita sfoggiare a casa sua. Tuttavia, Arif porterà via Doruk e gli dirà che probabilmente si è sbagliato. Parole che non convinceranno affatto il piccolino…

La forza di una donna, trame: Doruk dice a Bahar che ha visto Sarp

Non a caso, Doruk dirà subito a Bahar di aver visto Sarp, anche se Arif gli aveva consigliato di fare il contrario. Nisan si rallegrerà dunque per le parole del fratellino e correrà con lui all’esterno dell’ospedale per capire se il padre è finalmente ritornato (e non è morto come invece la madre ha loro raccontato).

Tuttavia, appena arriveranno nei pressi del parcheggio, di Sarp non ci sarà più traccia; l’uomo sarà infatti ritornato a casa dopo aver ricevuto una telefonata di Piril, sotto choc per la morte della suocera Julide (Şebnem Köstem) avvenuta nella piscina della loro villa. Come vi abbiamo già anticipato, Piril ascolterà però gli ordini del padre Suat e farà credere a Sarp che Jülide è fuggita dopo aver cercato di uccidere i gemellini Ümer e Ali.

Gli uomini di Suat si sbarazzeranno del cadavere di Julid e lo seppelliranno nelle false tombe di Bahar, Nisan e Doruk. L'ennesima bugia che impedirà a Sarp di avvicinarsi alla verità, almeno per ora…