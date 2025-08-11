La forza di una donna: Enver incontra Sarp e ha un infarto! | Anticipazioni

Nelle future puntate de La forza di una donna, l’incontro con il “redivivo” Sarp Çeşmeli (Caner Cindoruk) rappresenterà un grosso rischio per la salute di Enver Sarıkadı (Şerif Erol). Non a caso, il marito di Hatice Sarıkadı (Bennu Yıldırımlar) avrà un infarto quando sarà in compagnia del conoscente…

La forza di una donna, news: Enver scopre che Sarp è vivo

Enver scoprirà che Sarp è ancora vivo quando Batir, il proprietario del negozio di telefonia del suo quartiere, gli dirà di averlo visto in compagnia di Şirin (Seray Kaya). A quel punto, Enver chiederà subito spiegazioni alla figlia e desisterà dall’intento di spifferare tutta la verità a Bahar Sarıkadı (Özge Özpirinççi) soltanto se gli permetterà di incontrare Sarp. Tramite Levent (Semi Sırtıkkızıl), l’unico ad avere dei contatti telefonici con il Çeşmeli, Sirin organizzerà dunque l’incontro tra Enver e Sarp.

Nel giorno previsto, Sirin sembrerà avere però un ripensamento, in nome del patto che avrà sancito con Suat (Gazanfer Ündüz), il padre di Pırıl (Ahu Yağtu), per proteggere la sua famiglia ed evitare che Bahar scopra che Sarp è ancora vivo e si è rifatto una famiglia. Şirin telefonerà infatti a Suat e gli svelerà che il padre sta per incontrare “Alp”, rivelazione che spingerà Suat a sguinzagliare i suoi uomini alla ricerca di Sarp e Enver…

La forza di una donna, spoiler: Enver incontra Sarp… e ha un infarto!

Tuttavia, Suat non riuscirà a evitare l’incontro tra i due. Enver, appena si ritroverà di fronte al “genero”, gli chiederà come abbia potuto fare del male a Bahar arrivando a sedurre Şirin e, come se non bastasse, si lascerà sfuggire che non deve avvicinarsi alla sua prima famiglia per nessun motivo, visto che ormai è sposato con Piril e ha avuto due gemelli con lei. Parole che faranno entrare in confusione Sarp, convinto del fatto che Bahar sia morta, esattamente come i piccoli Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil).

In ogni caso, tale conversazione verrà bloccata dall’arrivo improvviso degli uomini di Suat. A quel punto, Sarp inviterà Enver a scappare con lui in un taxi, dove l’anziano avrà un infarto e perderà i sensi. Ovviamente Sarp soccorrerà subito Enver e lo porterà in ospedale, dove l’uomo verrà sottoposto ad un intervento poiché sarà necessario inserirgli un bypass.

La forza di una donna, trame: la confusione di Sarp

In ospedale, oltre a Şirin, Sarp incontrerà anche Hatice che, conscia di tutto quanto, lo inviterà a stare lontano dalla sua famiglia. Per poco, Cesmeli rischierà di incontrare anche Bahar, ancora all’oscuro della verità, a differenza delle amiche Ceyda Aşçıoğlu (Gökçe Eyüboğlu) e Yeliz Ünsal (Ayça Erturan) che, informate da Enver, le staranno nascondendo tutto quanto per non compromettere la sua difficile situazione di salute.

Fatto sta che, una volta ritornato a casa, Sarp non potrà fare a meno di pensare a quel poco che Enver gli ha detto prima di sentirsi male. E i suoi sospetti non faranno che aumentare quando si accorgerà di avere ancora in tasca il cellulare di Enver. Appena il telefono squillerà e sullo schermo apparirà il nome Bahar, Sarp crederà per un momento di stare per parlare con la “defunta” consorte.

Un rischio a cui porrà un freno la stessa Ceyda che, una volta strappato il cellulare dalle mani di Bahar, parlerà con Sarp e gli farà credere di essere semplicemente un'omonima della consorte. Ma per quanto tempo potrà andare avanti il castello di bugie costruito attorno ai coniugi Çeşmeli? Occhio perché, al suo risveglio, Enver chiederà di poter vedere Sarp. Una richiesta che non passerà di certo inosservata a Bahar…