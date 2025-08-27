La Forza di una donna, novità: arrivano Nezir e Yeşim, ecco chi sono | Anticipazioni

Due nuovi personaggi faranno capolino nei primi episodi della seconda stagione de La Forza di una Donna, in onda su Canale 5 tra qualche settimana. I telespettatori dovranno infatti familiarizzare con i volti di Nezir Korkmaz (Hakan Karahan) e della sua ex moglie Yeşim (Evrim Doğan). Scopriamo dunque insieme in che modo verranno coinvolti nella storia…

La forza di una donna, news: il grande segreto di Sarp

Tutto partirà quando Sarp Çeşmeli (Caner Cindoruk) confesserà a Enver Sarikadi (Şerif Erol) di aver cambiato identità, subito dopo l’incidente in mare, quando ha ucciso per errore Mert (Eray Cezayirlioğlu), l’ex fidanzato dell’attuale moglie Piril (Ahu Yağtu), al termine di una colluttazione fisica.

A quel punto, Enver preferirà non informare “Alp” del fatto che Bahar (Özge Özpirinçci) e i piccoli Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil) sono ancora vivi. Dunque Sarp, grazie ad un grande inganno ordito da Şirin (Seray Kaya), continuerà a credere che i membri della sua precedente famiglia siano passati a miglior vita. Il tutto mentre, su consiglio del suocero Suat Nalbantoğlu (Gazanfer Ündüz), l’uomo continuerà a farsi chiamare “Alp Karhan” per paura di essere rintracciato dal padre del defunto Mert, un pericolosissimo criminale…

La forza di una donna, spoiler: ecco chi è Nezir

A questo punto, possiamo svelarvi che il padre di Mert altri non è che Nezir. In questa fase della storia, Suat non considererà però l’uomo una minaccia poiché, erroneamente, crederà che sia in stato vegetativo ormai da diverso tempo. Nonostante ciò, Suat continuerà a mantenere all’oscuro sia Piril e sia Sarp di tale particolare, in modo tale da tenere il genero sotto il suo “giogo” ed impedirgli di lasciare la figlia e i nipotini Ali e Ümer.

Un piano che presenterà una vera e propria falla quando si presenterà alla porta di Suat l’affascinante Yeşim, nonché ex moglie di Nezer. La donna sorprenderà infatti il Nalbantoğlu Senior con una clamorosa rivelazione…

La forza di una donna, trame: la rivelazione di Yeşim a Suat

Nel corso di una cena, Yeşim svelerà infatti a Suat che, dal suo punto di vista, Nezir non si trova affatto in stato vegetativo. La donna riterrà infatti possibile che l’ex marito abbia soltanto messo in scena il suo status per spingere l’assassino del figlio Mert, un tale Sarp, ad abbassare la guardia e dare così inizio alla sua vendetta. Un sospetto che Yesim avrà maturato di fronte ai vari rifiuti degli scagnozzi Korkmaz a farle vedere il capezzale dell’uomo.

Tali parole spingeranno Suat a chiedere a Piril di fare in fretta e furia i bagagli per lasciare la Turchia, promettendole di mandare anche "Alp" in un posto sicuro. Una misura precauzionale che potrebbe essere necessaria, visto che i sospetti di Yesim saranno del tutto fondati e, in realtà, Nezir starà benissimo. Motivo per il quale Sarp e la sua nuova famiglia saranno in estremo pericolo…