La forza di una donna: Sarp vuole indagare sulla sparizione di Jülide | Anticipazioni

La morte accidentale di Jülide Çeşmeli (Şebnem Köstem) continuerà ad essere al centro della scena nelle prossime puntate de La forza di una donna. Convinto che sia semplicemente fuggita dopo aver attentato alla vita dei figlioletti Ümer e Ali, Sarp (Caner Cindoruk) vorrà fare il possibile per rintracciare la madre, ma il suocero Suat (Gazanfer Ündüz) e la moglie Pırıl (Ahu Yağtu) non gli renderanno facile tale compito…

La forza di una donna, news: la morte di Julide

Jülide verrà ritrovata morta annegata da Piril nella grandissima piscina della sua villa. Spaventata, Piril si metterà subito in contatto con il padre Suat, che la inviterà a tacere a Sarp che la donna è deceduta. Con l’aiuto dei suoi uomini, Suat farà dunque sì che Julide venga sepolta in gran segreto nelle false tombe di Bahar (Özge Özpirinççi), Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil) e poi preparerà una vera e propria bugia da raccontare a “Alp”.

Con il beneplacito di Piril, Suat farà dunque credere a Sarp che Jülide abbia fatto perdere le sue tracce dopo aver cercato di affogare Ümer e Ali in piscina. A quel punto, il povero Çeşmeli si sentirà estremamente in colpa per aver accolto nuovamente Jülide in casa sua…

La forza di una donna, trame: i sensi di colpa di Piril cominciano ad affiorare

In preda ad una vera e propria crisi di pianto, Sarp confiderà a Piril di avere sbagliato a dare una seconda chance alla madre, colpevole di non essersi mai comportata come tale. In particolare, Cesmeli dirà alla consorte che avrebbe dovuto cacciare via Jülide quando è ricaduta nel vortice dell’alcool e si scuserà per avere messo i figli in una situazione di potenziale pericolo.

Sensi di colpa che, neanche a dirlo, faranno stare male Piril, conscia del fatto che il padre Suat ha trascinato Sarp in una nuova menzogna. Proprio per questo, Piril darà più volte l’impressione di essere sul punto di raccontare a Sarp tutta la verità, ma poi desisterà dal suo intento perché avrà paura della sua furente reazione.

La forza di una donna, spoiler: Sarp vuole continuare a indagare sulla sparizione di Jülide

In ogni caso, anche se continuerà a tacere, Piril non potrà bloccare le successive indagini che Sarp metterà su per cercare di rintracciare Jülide. Ignaro di quello che è realmente accaduto, Sarp chiederà dunque aiuto a Suat e ai suoi uomini e, logicamente, il suocero tergiverserà più volte sulla questione nella speranza che, prima o poi, il genero si rassegni alla mancanza di notizie della madre.

Le cose andranno però realmente così? E, soprattutto, siamo proprio certi del fatto che Sarp non scoprirà mai che Jülide è morta? Occhio perché la storyline continuerà a riservare sorprese… Seguici su Instagram.