La Promessa: Maria crede di essere “indemoniata”! | Anticipazioni

Le delusioni d’amore possono farti credere qualsiasi cosa, persino di essere indemoniata. Una storyline leggera sta infatti per prendere il via nelle prossime puntate italiane de La Promessa: a causa dei sentimenti peccaminosi per Padre Samuel (Daniel Schroeder), Maria Fernandez (Sara Molina) crederà infatti di essere posseduta dal demonio.

La Promessa, news: Samuel sul punto di lasciare la tenuta

La storyline subirà una svolta quando, durante la convalescenza passata a La Promessa in seguito al suo incidente in moto, Samuel sarà sul punto di cedere alla passione con Maria. Visto che non riuscirà a considerare la donna come una semplice amica, il parroco di Lujan prenderà dunque la decisione di parlare col vescovo per farsi trasferire da un’altra parte.

Una volontà, quella di Samuel, che ovviamente non renderà felice Maria, soprattutto quando il sacerdote sottolineerà che deve mettere una certa distanza tra di loro, visto che rappresenta per lui un vero e proprio peccato. Sempre più confusa per via dei sentimenti che prova, Maria si convincerà di una strana teoria quando Samuel ritornerà sui suoi passi ed accetterà di restare nel territorio del marchesato per non abbandonare il rifugio dei bisognosi che ha appena edificato…

La Promessa, spoiler: Maria crede di essere “indemoniata”, ecco perché

Nel bel mezzo di un ulteriore discorso chiarificatore, Samuel si scuserà con Maria per come si è comportato con lei e ammetterà di aver compreso che lei è un’altra prova che il Signore ha messo nel suo cammino per testare la sua volontà effettiva di servirlo a vita attraverso il sacerdozio.

Un discorso che si rivelerà un vero e proprio disastro: appena ripenserà a tutte le parole di Samuel, Maria inizierà a pensare che il demonio è entrato dentro di lei affinché portasse il sacerdote sulla cattiva strada. A prova di tale teoria ci saranno, stando al suo punto di vista, anche alcuni incidenti che capiteranno a La Promessa: ad esempio, Marcelo (Jorge Casat) rischierà di bruciarsi con una candela, mentre Romulo Baeza (Joaquin Climent) si ferirà in testa a causa di una finestra.

La Promessa, trame: Maria trova qualcuno in grado di consolarla, ecco chi

Ormai in preda alla disperazione più totale, Maria comincerà a consultare vari libri sul malocchio e verrà notata da Samuel, che la inviterà invano a confidarsi con lui. Fortunatamente, la Fernandez troverà però un’amica inaspettata: Catalina de Lujan (Carmen Asecas).

Da un lato Maria rivelerà a Catalina di sentirsi “indemoniata” perché ha cercato di circuire Padre Samuel, del quale si dichiarerà innamorata. Dall’altro la Lujan, incredula di fronte alla “bizzarra” possibilità, farà presente alla domestica che purtroppo nessuno può scegliere di chi innamorarsi e cercherà di farle pensare che gli incidenti capitati a La Promessa non dipendono certamente da lei.

Inoltre, Catalina dirà a Maria che non è certo la prima volta che un sacerdote si innamora di una donna, tant’è che le parlerà di alcuni uomini che hanno lasciato l’abito talare per rifarsi una vita al fianco delle loro amate. Ma questo discorso da parte di Catalina basterà a placare le paure di Maria? Seguici su Instagram.