Tempesta d’amore: Alfons verso l’addio? Il probabile erede… | Anticipazioni tedesche

Un cambiamento epocale potrebbe essere in arrivo nel cast di Tempesta d’amore! Dopo ben vent’anni di presenza fissa nella soap, uno dei personaggi storici più amati sembra infatti vicino all’addio. Ed il suo erede sembra già essere stato designato… Ecco dunque cosa accadrà degli episodi di Sturm der Liebe in onda in Germania a settembre, dopo la fine della pausa estiva!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Alfons verso l’addio

Correva l’anno 2005 quando la prima puntata di Tempesta d’amore venne trasmessa in Germania, segnando l’inizio di una serie che ha fatto la storia anche oltre i confini tedeschi. In vent’anni e oltre 4000 episodi, Sturm der Liebe ha sempre saputo rinnovarsi mantenendosi però fedele al proprio spirito iniziale, grazie ad una “colonna portante” formata da un cast fisso storico.

Ebbene, tra i “veterani” rimasti fedeli alla soap bavarese fin dalla prima puntata troviamo i coniugi Sonnbichler, l’adorabile coppia di anziani divenuta col tempo uno dei simboli della serie. Ora, però, però loro potrebbe essere arrivata l’ora del tanto temuto addio…

Nelle prossime puntate tedesche della soap Sophia Sydow (Krista Birkner) – nuova dark lady nonché proprietaria unica del Fürstenhof – sembrerà infatti intenzionata a liberarsi di Alfons (Sepp Schauer), tanto da aprire ufficialmente la posizione a nuovi candidati! E i pretendenti non tarderanno a presentarsi…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Erik erede di Alfons

Mentre l’anziano concierge inizierà per la prima volta a considerare seriamente la prospettiva di chiudere la sua lunga carriera al Fürstenhof, anche un altro personaggio si preparerà ad affrontare nuove sfide: Erik Klee (Sven Waasner). Profondamente segnato dal rapimento subito per mano di Sophia, l’uomo tenterà infatti in ogni modo di superare il proprio trauma tanto da arrivare a sottoporsi ad un rituale magico! Nulla, però, sembrerà servire…

Su consiglio di Yannik (Jo Weil) – il nuovo medico del Fürstenhof – Erik deciderà dunque di affrontare di petto le proprie paura… e qual miglior modo se non candidarsi ad una posizione che lo porterebbe a lavorare a stretto contatto con Sophia? Sarà così che Klee si proporrà ufficialmente per il posto di concierge e si allenerà duramente per raggiungere gli altissimi standard richiesti, tanto da impressionare lo stesso Alfons!

L’anziano Sonnbichler è dunque destinato a dire definitivamente addio alla soap di cui è diventato un simbolo? Lo scopriremo solo con le prossime anticipazioni relative alle puntate inedite di Tempesta d’amore in onda in Germania dopo l’estate. Seguici su Instagram.