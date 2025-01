Tempesta d’amore: Sophia, ecco il geniale intrigo con cui si prenderà il Fürstenhof | Anticipazioni tedesche

Nelle puntate tedesche, una nuova terribile minaccia sta per abbattersi sul Fürstenhof! Nella 21^ stagione di Tempesta d’amore i Saalfeld dovranno infatti affrontare l’arrivo di una nuova perfida dark lady, il cui unico obiettivo sarà mettere le mani sul loro amato hotel… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Sophia nuova dark lady

Ad anni di distanza dal tentativo della diabolica Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) di distruggere il Fürstenhof, una nuova dark lady sta per mettere gli occhi sull’ambito hotel a cinque stelle: Sophia Sydow (Krista Birkner)!

Come vi abbiamo ampiamente anticipato, si tratta di una potente e controversa donna d’affari proprietaria di un vero e proprio impero economico. Un successo che si basa però principalmente su attività criminali!

Se la sua mancanza di scrupoli porterà a Sophia potere e ricchezza, finiranno però per far allontanare il figlio della donna: Henry (Elias Reichert), futuro protagonista maschile della 21^ stagione della soap. E sarà proprio nella speranza di riappacificarsi con quest’ultimo che la Sydow arriverà al Fürstenhof…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Sophia vuole prendersi il Fürstenhof

Presentatasi con il falso nome di “Sophia Wagner”, l’abile imprenditrice si renderà subito conto che l’hotel – insieme al nuovo casinò aperto al suo interno – rappresenta per lei un’opportunità imperdibile per fare il colpo della vita. E poco le importerà se il suo piano distruggerà i Saalfeld, inclusa la ragazza di cui Henry si è perdutamente innamorato…

Sarà così che la Sydow metterà in atto un piano tanto diabolico quanto geniale: convincerà i Saalfeld ad utilizzare i proventi del nuovo casinò del Fürstenhof per rilevare la nota catena alberghiera “Sparkfleet Resorts” con la prospettiva di un grande ritorno economico. Ad insaputa degli albergatori, però, l’azienda è sull’orlo del fallimento e Sophia ne è la principale creditrice…

Il risultato? Se la "Sparkfleet Resorts" dovesse fallire dopo la vendita, il Fürstenhof diventerebbe automaticamente di proprietà di Sophia come parte della massa fallimentare. Una trappola di cui i Saalfeld si accorgeranno quando sarà ormai troppo tardi…